DARS objavil dogajanje na naših cestah: Nikar ne posnemajte voznikov na posnetku! (VIDEO)

Na Darsovem profilu na družbenem omrežju X so objavili še eno izmed kompilacij cestnih posnetkov s pomenljivim naslovom Saj ni res, pa je. Tokrat voznike pozivajo, da če zgrešijo avtocestni izvoz ali odcep, naj nikar ne posnemajo voznikov na priloženem posnetku. Vzvratna vožnja na avtocestah je namreč prepovedana in zelo nevarna.

Kaj storiti, če opazite vozilo, ki vozi v napačno smer?

DARS svetuje, da ostanete mirni, nato pa je potrebnega tudi malce predvidevanja. Vozilo bo verjetno vozilo po prehitevalnem pasu, saj je to z njegovega vidika desni pas. Vi zato zmanjšajte hitrost, a pri tem ne pretiravajte, da ne sprožite prehitevanja. Umaknite se na desni vozni pas in povečajte varnostno razdaljo. Če lahko, pokličite policijo na številko 113 ali Prometno-informacijski center za državne ceste (PIC) na številko 1970. Še bolje je, da to stori vaš sopotnik, če je v vozilu.

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) pravi, da je vožnja v nasprotni smeri na avtocesti prepovedana, in ker gre za eno od večjih napak, tudi kazen ni nizka. Globa za takšno dejanje je najmanj 1.200 EUR, hkrati pa pridobite 18 kazenskih točk, kar pomeni odvzem vozniškega dovoljenja.

Kaj storite, če zaznate obvestilo o vozilu, ki na avtocesti vozi v napačno smer?

Obvestilo, da vozilo vozi v napačni smeri, se bo hitro po prijavi slišalo po radiu, med prometnimi informacijami ali pa ga boste lahko opazili na opozorilnih tablah. Če zaznate tako obvestilo in se vozite na omenjenem odseku, so splošni nasveti: zmanjšajte hitrost vožnje, ne prehitevajte, upoštevajte varnostno razdaljo ter vozite le po voznem ali celo odstavnem pasu.

Ste tudi vi opazili nevarno dogajanje na slovenskih cestah? Kontaktirajte nas.