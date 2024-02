Danes lahko zaprosi ženska

Letos je prestopno leto, zato ima februar 29 dni. V samostojni Sloveniji je bilo do zdaj osem prestopnih let, leta 1992 se je na ta dan rodilo 58 otrok, leta 1996 61, leta 2000 63, 2004 48, leta 2008 48, leta 2012 51, leta 2016 46 in leta 2020 30. Po osamosvojitvi je tako rojenih 405 otrok, smolčkov.

To imenovanje izhaja iz prepričanja, da imajo rojeni 29. februarja smolo, saj lahko rojstni dan praznujejo le vsaka štiri leta. Seveda pa imajo smolčki po drugi strani tudi veliko srečo, saj se starajo štirikrat počasneje kot ostali, se radi pošalijo.

29. februarja 2020 je prišlo na svet 30 otrok. FOTO: Anna Sungatulina, Getty Images

Po podatkih Sursa na območju Slovenije živi 1329 ljudi, ki 29. februarja praznujejo rojstni dan. Običaji, ko smolčki dosežejo polnoletnost, so različni. Ob navadnem letu pri nas uradno slavijo rojstni dan 1. marca, nekateri praznujejo tudi februarja.

Nekateri praznujejo kar oba dneva, spet drugi se ravnajo po uri rojstva – če so se torej rodili pred poldnevom, praznujejo 28. februarja, če pa popoldne ali zvečer, pa 1. marca. Po podatkih Sursa živi v Sloveniji 12 smolčkov, ki so se rodili leta 1932 ali prej. Leta 1936 se jih rodilo 15, 1940. pa še 33. Omeniti velja še običaj z Otoka, v Veliki Britaniji smejo namreč ženske na 29. februar zaprositi moškega za roko.

1329 smolčkov živi pri nas. 405 smolčkov se je rodilo od osamosvojitve. 2000. se jih je rodilo največ.

Prestopno leto

Ker je letos prestopno leto, je danes še februar. V enem letu se sicer zvrsti 365 dni in skoraj četrt, zato mora razliko med dolžino dneva in leta uskladiti tudi koledar. Po julijanskem zato februarju vsake štiri leta dodamo en dan, po gregorijanskem pa je prestopnih let nekaj manj, saj so leta, ki se končajo na dve ničli, po njem prestopna le, če so deljiva s 400.

Ura rojstva za ugotavljanje starosti uradno ni pomembna. Tudi če se je otrok rodil le minuto pred polnočjo, bo uradno star eno leto takoj po polnoči, ko se bo na koledarju ponovil isti dan in mesec v letu, poudarjajo v Kvarkadabri, časopisu za tolmačenje znanosti.

Če se je torej posameznik rodil 29. februarja, uradno tako ne bo leto starejši že 28. februarja, ampak dan pozneje, 1. marca, če leto ni prestopno. A to ne velja za vse države, na Tajvanu imajo po nekaterih virih ljudje, ki so rojeni 29. februarja, ob neprestopnem letu uradno rojstni dan že 28. februarja.