Črne napovedi: »Soočali se bomo z enormno brezposelnostjo«

Slovenska podjetja, ki so povezana z avtomobilsko industrijo, doživljajo velik upad naročil, zaradi česar jih kar 68 odstotkov razmišlja o odpuščanju, je pokazala anketa, ki so jo med svojimi člani izvedli pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS). Črnoglede so tudi napovedi za prihodnje leto, in to ne le v podjetjih, povezanih z avtomobilsko industrijo, upad naročil in zmanjšan obseg poslovanja pestita tudi podjetja v drugih panogah.

V anketi je sodelovalo 161 članov OZS in kar 34 odstotkov jih je na vprašanje, kolikšen upad opažajo v primerjavi z istim obdobjem lani, odgovorilo, da je upad naročil med 10 in 30 odstotki. Zgolj šest odstotkov podjetij, ki so sodelovala v anketi, ga nima.

»Zanimalo nas je tudi, kakšne so napovedi oziroma ocene poslovanja za prvo polovico leta 2025 v primerjavi z istim obdobjem letos. Anketiranci so pri tem upoštevali že znana naročila oziroma že dogovorjene posle. Rezultati so pokazali, da bo večina, 39 odstotkov, imela 20 odstotkov manjši dobiček, 28 odstotkov anketiranih podjetij pa bo imelo dvakrat manjši dobiček v primerjavi s prvo polovico letošnjega leta. Da bodo rezultati slabši za deset odstotkov, je ocenilo 26 odstotkov vprašanih, medtem ko jih 7 odstotkov meni, da bodo poslovali bolje kot letos,« so sporočili iz OZS, kjer dodajajo, da še posebno vzbuja skrb podatek, da kar 68 odstotkov vprašanih zaradi upada naročil razmišlja o odpuščanju delavcev.

Čakajo nas slabi časi

Seveda se nihče za tako drastičen ukrep ne odloči lahkega srca, enako velja za omenjena podjetja, ki bi veliko raje videla, da bi se jim omogočil ukrep subvencioniranega čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa. Če bi bilo to mogoče, bi kar 62 odstotkom podjetij ta ukrepa koristila pri ohranitvi delovnih mest. »Kader v naši panogi izobražujemo od pet do sedem let, zato moramo ta kader ohraniti, če želimo ohraniti podjetje in prebroditi to krizo. Te zaposlene bomo spet potrebovali, ko bo krize konec. Odpuščeni bodo sicer našli delo v drugih dejavnostih, ampak to pomeni, da so za nas izgubljeni,« poudarja podjetnik Marko Gorjak, ki je obenem tudi predsednik OOZ Maribor.

A avtomobilska industrija ni edina, ki jo čakajo slabi časi. Predsednik sekcije gradbincev Zoran Simčič ocenjuje, da bo kriza dosegla tudi gradbeno panogo. »V gradbeništvu capljamo za drugimi državami, ker je večina investicij odvisna od države, ki pa ne vlaga. Pričakujemo, da bo država zagnala večje projekte. Ko poslušamo medije, da je slovensko gospodarstvo v samem vrhu, ni čutiti krize. Treba je vedeti, da je realnost drugačna. Problem je tudi, ker nimamo analize stanja in niti ne vemo, koliko časa bo trajala kriza.«

Pesimistične napovedi ima tudi podjetnik Aleš Pulko, ki je s svojim podjetjem prisoten na 21 trgih: »Ne zavedamo se, kaj prihaja. To ni več piš s severa, to je močan veter, ki bo Evropo močno destabiliziral. Od februarja 2025 bodo problematični meseci, saj projektov ni. Soočali se bomo z enormno brezposelnostjo,« je opozoril Pulko.