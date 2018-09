Odločeno: novinar Vodušek obsojen na zaporno kazen

LJUBLJANA – Novinar Vladimir Vodušek je obsojen na zaporno kazen. Sodnica Valerija Matvos Jeromel z okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu je padlega novinarja na prvi stopnji obsodila na leto in pol zapora.



Novinar in večinski lastnik Info TV je obtožen izsiljevanja takratnega predsednika uprave Uniorja in direktorja uprave Rhydcona Gorazda Korošca. Julija 2012 so namreč kriminalisti na Trojanah izvedli filmsko akcijo, v kateri so Voduška aretirali v trenutku, ko naj bi prejemal 50 tisoč evrov podkupnine.



Tričlanski senat Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu je danes Voduška spoznal za krivega, da je spomladi in poleti 2012 skupaj s Stanislavom Gabercem za to, da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, prek direktorja podjetja Rhydcon Vinka Stiplovška poskušal s pridobljenimi obremenilnimi dokumenti izsiljevati takratnega predsednika uprave Uniorja Gorazda Korošca.



V zameno, da ne objavi obremenjujočih dokumentov - ti so sicer po podanih samoovadbah kasneje privedli do obsodb in pogojnih zapornih kazni za Korošca in Stiplovška -, je Vodušek po navedbah sodišča zahteval protipravno premoženjsko korist, pri čemer so pogovori tekli o treh predlogih.



Eden od predlogov je bilo poslovno sodelovanje pri oglaševanju na Voduškovi Info TV v skupnem znesku 360.000 evrov v petih letih, drugi predlog se je nanašal na odkup terjatev, ki jih je do Voduškovih družb imel Mif Invest, tretja možnost pa je bila rešitev zunaj sistema. Dobili so ga pri prejemu Do poslovnega sodelovanja ni prišlo in s tem tudi ne do dokončanja kaznivega dejanja, saj so Korošec, Stiplovšek in odvetnik Jožko Gregorovič 4. julija 2012 sum kaznivega dejanja poskusa izsiljevanja naznanili tožilstvu. Po nadaljnjih postopkih in vključitvi tajnega policijskega delavca je policija Voduška aretirala ob prejemu dela dogovorjenega denarja 12. julija 2012 na Trojanah.



Sodišče je Vodušku po današnjem celodnevnem podajanju zagovora in zaključnih besed popoldne izreklo zaporno kazen v dolžini eno leto in šest mesecev, pri čemer se mu od izrečene zaporne kazni odšteje čas, ki ga je preživel v priporu od 12. julija do 9. avgusta 2012. Obsojen, ker je videl dokumente? Hkrati je sodišče Vodušku izreklo prepoved opravljanja novinarskega poklica za čas enega leta, šteto od pravnomočnosti sodbe, pri čemer se čas, preživet v zaporu, ne všteje v čas trajanja tega ukrepa. Sodišče je Vodušku naložilo tudi plačilo stroškov postopka, ki pa še niso odmerjeni.



Obramba je že napovedala pritožbo, saj je prepričana, da kaznivo dejanje ni bilo dokazano. Vodušek, ki krivdo vseskozi zanika, pa je v izjavi medijem dejal, da je »šokiran nad odločitvijo sodišča«. »Obsojen sem bil samo zaradi tega, ker sem videl neke dokumente,« je dejal Vodušek, ki ga preseneča »hitrost, s katero je sodišče danes zaključilo celotni sodni postopek«.