Ciglerja Kralja na seji podkurilo: To ni 390 ali pa 3900, to je 39 računalnikov

Da ministricam in ministrom v nobeni vladi ni postlano z rož'cami, je znano; danes bo po lastnih napovedih največja opozicijska stranka SDS vložila interpelacijo proti ministrici vladne stranke. Prva dama ministrstva za digitalno preobrazbo (MDP) Emilija Stojmenova Duh iz Gibanja Svoboda je včeraj znova slišala ostre očitke ob napovedi interpelacije: »Svoje delo opravlja nevestno, netransparentno in nesmotrno. Nakup računalnikov je popolna šlamastika in fiasko,« je napovedi zahteve utemeljeval poslanec SDS Tomaž Lisec.

Lahko bi razdelili, a ne šolam

Čeprav se ministrici zaradi interpelacije v državnem zboru zaradi koalicijske večine ne tresejo hlače, ampak je v izjavi za televizijo zatrdila, da se je »zelo veseli«, so razlogi za interpelacijo precej manj prešerne narave, ob tem pa nabavo preiskuje tudi KPK. Ministrico kot zli duh že nekaj mesecev spremljajo številna vprašanja o 13 tisoč računalnikih, za katere je država štirim različnim dobaviteljem odštela slabih šest in pol milijonov evrov. Marsikoga, ne le opozicijo, namreč moti, da so računalniki nekaj mesecev uskladiščeni v Logatcu ter da se plačuje še skladiščenje – delitev pa nikakor ne steče.

Za mirovanje računalniške opreme obstaja več razlogov, nekaj pa jih je bilo moč slišati že minuli teden na seji parlamentarne komisije za nadzor javnih financ. Ista komisija je že 8. novembra lani pozvala MDP, da v sedmih delovnih dneh predloži poročilo o izvedbi razpisa, razdelilnik opreme in terminski plan razdelitve. Tega niso dobili do minulega tedna, ko so sklicali novo nujno sejo; na njej sta državna sekretar in sekretarka v odsotnosti ministrice (ki je bila na svetovnem gospodarskem forumu v Davosu) odgovarjala na vprašanja poslancev.

21. julij Ministrstvo objavi naročilo 10.000 računalnikov. 17. oktober Z aneksi se naročilo poveča na 13.000. 21. november Vse računalnike dobavitelji dostavijo in gredo v skladišče. 24. januar Še vedno je razdeljenih le 39.

Iz ust državnega sekretarja Miroslava Kranjca je bilo slišati, da se je mudilo z nakupom in plačilom računalnikov iz podobnega razloga kot pri nakupu nove sodne stavbe: »Računalniki so morali biti dobavljeni do konca novembra oziroma malo pred koncem novembra, zaradi tega, da smo jih lahko še v lanskem letu plačali.«

Manj dovršena kot nabava je bil mehanizem delitve oziroma izposoje računalnikov, ki bi moral delovati od letošnjega prvega januarja: »V vladno proceduro smo dali uredbo, ki je bila oblikovana po željah ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, vendar ni bila všeč službi vlade za zakonodajo. Ko smo jo popravili v skladu z željami iz službe vlade za zakonodajo, pa ministrstvo za delo ni več želelo z njo soglašati,« je medministrske zaplete povzel Kranjec. Rok za sprejem uredbe je bil prvi januar letos, je včeraj opomnil Lisec.

Med vsemi temi zapleti je vladnim službam vendarle uspelo razdeliti nekaj računalnikov – 39 izmed 13.000, kar je na seji dobro podkurilo Janeza Ciglerja Kralja (NSi): »To ni 390 ali pa 3900, gospe in gospodje, to je 39 računalnikov, se je razdelilo v pol leta. In če sem dobro poslušal, se uredba še vedno usklajuje o tem, kako se bodo delili tem ciljnim skupinam.«

Državna sekretarka Aida Kamišalić Latifić je razkrila, da so za računalnike dobili dopise ministrstva za vzgojo in izobraževanje, ker da so enormne potrebe po šolah: »Brez težav bi oni to opremo razdelili.« Ampak ker gre za drugo ministrstvo, pač otroci in učitelji ne morejo do novih računalnikov v skladišču: »In ni naša naloga, da mi skrbimo za šole,« je navzoče – pa tudi javnost – podučila sekretarka. Po napovedih slednje naj bi zdaj sprejeli novelo zakona (kar naj bi trajalo dva do tri mesece), nato pa bi lahko razdelili računalnike. Če se seveda do pomladi znova ne bo kaj zapletlo.