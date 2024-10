Čigava bo podpisana žoga NŠ Mura?

Občina Gornja Radgona je svoj praznik proslavila tudi športno, z Županjinim tekom za dober namen. Kot smo že poročali, je Urška Mauko Tuš s skoraj 300 občani in gosti, med katerimi so bili tudi zvezdniki Tomaž Pivec, svetovni prvak v borilni veščini ju-jitsu, olimpijka Jolanda Čeplak in nogometaš Matic Maruško, pretekla 25 kilometrov in s soudeleženci zbrala skoraj 3300 evrov.

A to še ni vse, kajti še vse do petka, 11. oktobra, poteka dobrodelna licitacija originalne nogometne žoge s podpisi nogometašev slovenskega prvoligaša NŠ Mura.

Nogometaš Maruško je županjo presenetil z žogo s podpisi soigralcev.

Tradicionalno

»Vsako leto ob praznovanju občinskega praznika županja pripravi dogodek dobrodelne narave. Vsa zbrana sredstva so namenjena Rdečemu križu Slovenije – Območno združenje Gornja Radgona. Letos je za to poskrbel Županjin tek za dober namen na radgonskem stadionu. Matic Maruško, član nogometnega kluba NŠ Mura, je presenetil županjo, saj ji je predal nogometno žogo s podpisi soigralcev. Županja se je odločila izvesti dobrodelno licitacijo, zbrana sredstva pa bodo prav tako namenjena Rdečemu križu,« so pojasnili v upravi občine Gornja Radgona.

Ponudniki lahko vse do petka, do 12. ure, sporočijo svojo ponudbo na uradni e-naslov občine obcina@gor-radgona.si in pri tem navedejo svoje ime in priimek ter naslov. Trenutna najvišja ponudba bo ažurirana in objavljena najmanj vsak konec delovnika na spletni strani občine. Nogometno žogo bo dobil tisti ponudnik, ki bo do konca dobrodelne licitacije ponudil največ in znesek nato nakazal RKS – OZ Gornja Radgona.