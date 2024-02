Če dobite klic z ministrstva, se nanj le odzovite: sodelovali boste v pomembni anketi

V ponedeljek se je v Sloveniji začelo anketiranje v okviru največje evropske raziskave delovnih pogojev. Ministrstvo za delo ob tem vse, ki jih bodo anketarji v teh dneh poklicali, poziva k sodelovanju, saj bodo pridobljeni podatki dragoceni tudi za Slovenijo, so poudarili.

Evropsko raziskavo o delovnih pogojih (EWCS) izvaja Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev (Eurofound). Poleg držav članic EU zajema še Albanijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Kosovo, Norveško, Severno Makedonijo, Srbijo in Švico. Skupno bo anketiranih okoli 50.000 delavcev.

Gre za največjo evropsko raziskavo delovnih pogojev

»Gre za največjo evropsko raziskavo delovnih pogojev, ki se izvaja že od leta 1990,« so v današnjem sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kot so pojasnili, se anketna vprašanja nanašajo na zaposlitveni status, trajanje in organizacijo delovnega časa, organizacijo dela, izobraževanje in usposabljanje, fizikalne in psihosocialne dejavnike tveganja, varnost in zdravje pri delu, ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, sodelovanje delavcev pri upravljanju, dohodke in finančno varnost, zdravje in dobro počutje.

Podatki, ki bodo zbrani v okviru raziskave, so po prepričanju ministrstva dragoceni, saj slovenskim odločevalcem in raziskovalcem zagotavljajo mednarodno primerljive podatke o delovnih pogojih po poklicih, gospodarskih dejavnostih in starostnih skupinah, ki so podlaga za oblikovanje uspešne politike zaposlovanja in socialne politike.

Telefonsko anketiranje bo trajalo tri dni

»Kakovost podatkov je odvisna od števila oseb, pripravljenih sodelovati v raziskavi, zato vse, ki jih bodo anketarji v teh dneh poklicali, prosimo, da se vabilu k sodelovanju odzovete,« so ob tem poudarili.

Rezultati raziskave bodo predstavljeni leta 2025.