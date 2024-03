Čarli se vrača: kuža po letu dni spet doma, kaj vse je doživel, ne ve nihče

V dneh okoli lanskega novega leta se je dom Trdanovih iz Ribnice ovil v žalost. Mlada družina je kot v filmu ostala brez štirinožnega, vsem ljubega, brez zadržkov bi lahko rekli petega člana, sedemletnega rumeno oranžnega Čarlija pasme pomeranec. Kot mladiča so ga pripeljali iz Zagreba in kmalu se je privadil na deželo suhe robe. Hišni ljubljenček je bil večino časa, še posebno takrat, ko sta bila zakonca v službi, v varstvu pri Natalijinih starših v Otavicah, vasici na robu Male Gore, pet kilometrov od Ribnice. Tudi tistega dne, ko je gospodar z dvorišča za minutko stopil v hišo in dal drva ...