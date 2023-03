Bravo, Slovenija! Za Karolino zbrali 405.000 evrov, oglasili so se njeni starši

»V samo 10 dneh naše zbiralne akcije smo za deklico Karolino, ki ima smrtonosno redko bolezen, zbrali že neverjetnih 405.203 €. To je najlepše možno darilo za deklico, ki je ta teden praznovala 4. rojstni dan,« so sporočili z Društva Viljem Julijan, kjer so se na željo Karolininih staršev povezali z znanstveniki na Portugalskem in ZDA, ki so se lotili razvoja genske terapije.

Za financiranje zdravljenja so v društvu konec februarja začeli veliko zbiralno akcijo, s katero želijo zbrati vsaj 2,000.000 evrov, ki so potrebni za razvoj genske terapije.

Povprečna življenjska doba je 12 let

Karolina ima zelo redko gensko bolezen, cockaynov sindrom – tip B, ki povzroča sindrom hitrega staranja, povprečna življenjska doba bolnikov pa je samo 12 let. Za bolezen ni zdravila ali zdravljenja, zato je za Karolino edino upanje razvoj genskega zdravljenja.

Do danes jim je uspelo zbrati že 405.000 evrov, kar je prvi mejnik zbiralne akcije, saj bodo lahko že v naslednjem tednu raziskovalnim skupinam na Portugalskem in v ZDA namenili prvi del sredstev za raziskave in razvoj genske terapije za cockayne sindrom – tip B.

Z vso zavzetostjo pa nadaljujejo zbiralno akcijo, saj si želijo v najkrajšem možnem času zbrati celotno vsoto, vsaj 2,000.000 evrov, pravijo v društvu.

Karolinini starši: Neskončna hvala vsakemu

»Z vsem srcem se globoko zahvaljujeva čisto vsakemu posebej, ki je srčno prispeval donacijo za najino Karolino. Neskončno sva hvaležna, da je za Karolino ponovno stopila skupaj vsa Slovenija. Ljudje so pokazali izjemno dobrodelnost in srčnost. Karolina je z njihovo pomočjo dosegla svojo prvo zmago. To naju navdaja z ogromnim upanjem in nama daje izjemno moč in podporo na naši poti. Vsa ta podpora, ki sva je deležna, je neprecenljiva. Z vsem srcem drživa pesti, da bomo lahko v čim krajšem času zbrali celotno vsoto, 2 milijona evrov, in z vsem srcem upava, da bodo znanstveniki uspešno in pravočasno razvili zdravilo. Neskončna hvala vsakemu, ki prispeva, da imamo priložnost, da se lahko borimo za najino deklico, da lahko imamo upanje in možnost, da ji rešimo življenje,« sporočata Borut in Sabina Lavrič.

Zdravilo ne bo razvito samo za Karolino, ampak za vse otroke, ki imajo to redko bolezen.

Za razvoj zdravila – genskega zdravljenja – za Karolino lahko prispevate SMS s ključno besedo KAROLINA5 ali KAROLINA10 na 1919 ali z nakazilom donacije na TRR Društva Viljem Julijan SI56 0400 0027 7357 570, sklic SI00 111888, namen »Za Karolino«.