Bratuškova predstavila svojo ekipo za volitve, med njimi znana imena

SAB se na volitve podaja z ekipo, ki je vredna zaupanja in ne bo izdala svojih volivcev, je ob predstavitvi kandidatov SAB za volitve v DZ poudarila predsednica stranke Alenka Bratušek. Prepričana je, da jim volivci lahko zaupajo, da bo Slovenija po volitvah dobila zanesljivo in odgovorno vlado, ki bo Slovenijo postavila nazaj na pravo pot.

Bratuškova se je v svojem govoru uvodoma ozrla v obdobje, ko je na čelo vlade stopila tudi sama. Po njenih besedah je pred osmimi leti funkcijo prevzela v času, ko je takratni premier Janez Janša »Slovenijo skoraj pripeljal do bankrota«. »Takrat se nismo ustrašili in skrili, ampak smo z ekipo naredili vse, kar je bilo treba in preprečili bankrot ter ustavili trojko,« je dejala.

Janševo vrnitev označila za katastrofo

Hkrati je Janševo vrnitev na mesto predsednika vlade označila za katastrofo, očita mu tudi, da je epidemijo covida-19 zlorabil za ustrahovanje in vzpostavljanje avtoritarne države ter da Slovenija še nikoli ni imela tako neodgovorne vlade.

Prioritete stranke bodo tako po njenih besedah zavzemanje za prehransko, energetsko in finančno neodvisnost Slovenije. Ena ključnih prioritet bo tudi skrb za upokojence, ureditev dolgotrajne oskrbe in ustanovitev demografskega sklada, ki bo namenjen izključno financiranju pokojnin in bo zagotovil dolgoročno stabilno financiranje pokojninske blagajne, obljublja Bratuškova.

Hkrati zatrjuje, da jim volivci lahko zaupajo, da bodo preprečili že drugo finančno katastrofo, proti kateri drvi Slovenija. Prav zato so se povezale stranke KUL. »Stranke KUL smo zagotovilo, da Slovenija dobi levosredinsko vlado in prepričana sem, da bomo v naslednji vladi dobro sodelovale z Robertom Golobom, ne samo na področju reševanja javnih financ, ampak tudi, da slovenski politiki vrnemo ugled,« je zatrdila.

Kot je še poudarila, se moramo iz preteklosti predvsem učiti, da ne ponavljamo napak. V stranki se zavedajo, da novi obrazi v slovensko politiko prinesejo nove ideje, a da so razočaranja in prevare volivcev iz preteklih volitev dokaz, da je upe, položene v eno osebo mogoče realizirati le z zanesljivo in stabilno koalicijo.

Predstavila je svojo ekipo, med njimi tudi znana imena

SAB se tako po njenih besedah na volitve podaja s kandidatno listo 80 kandidatov z izkušnjami, ki s svojo vztrajnostjo dosegajo zadane cilje.

Na kandidatni listi stranke, na kateri bo nastopilo tudi 38 kandidatk, bodo sicer kandidirali tudi vsi aktualni poslanci. Bratuškova v volilni enoti Kranj, Marko Bandelli v enoti Postojna, Maša Kociper v enoti Ljubljana center, Andrej Rajh in Branislav Rajić v enoti Maribor in Vojko Starović v enoti Celje.

Med vidnimi obrazi so na listi stranke nekdanja poslanca Franc Rudolf in Alenka Pavlič v enoti Kranj, podpredsednica stranke Tatjana Voj ter ekonomist in nekdanji poslanec Jerko Čehovin v enoti Postojna, nekdanji dekan ljubljanske filozofske fakultete Božidar Jezernik, nekdanji minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter J. Česnik v enoti Ljubljana center, prvi direktor družbe Slovenski državni gozdovi Zlatko Ficko, generalni sekretar SAB Jernej Pavlič in nekdanja kohezijska ministrica in evropska poslanka Angelika Mlinar v enoti Ljubljana Bežigrad.

Med kandidati so tudi nekdanja poslanka Antonija Marija Kovačič in nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za infrastrukturo Nina Mauhler v Celju, nekdanja ministrica za okolje in prostor in nekdanja direktorica kmetijskega sklada Irena Majcen v Mariboru.

Zbrane sta nagovorila še poslanec SAB Marko Bandelli in generalni sekretar stranke Jernej Pavlič, podporo kandidatom je izrazil tudi nekdanji zunanji minister in evropski poslanec Ivo Vajgl. Bandelli je ocenil, da je za stranko turbulenten sklic parlamenta, a da so tako v koaliciji v času vlade Marjana Šarca kot tudi v opoziciji v času Janševe vlade izpeljali nekaj pomembnejših projektov.

Pavlič je ob tem poudaril, da se je še posebej v iztekajočem se mandatu izkazalo, da država potrebuje kandidate za poslance, ki ob prvi zamenjavi vlade ne zamenjajo svojih politik zgolj za to, da obdržijo svoj poslanski stolček. »Mesta v vladi niso pomembna, pomembno je, da sledimo programskim in ideološkim vrednotam stranke,« je dejal. V SAB, kot je zatrdil, ponujajo kandidate, ki bodo v primeru izvolitve tako tudi ravnali.

Vajgl medtem v SAB vidi edino stranko v Sloveniji, ki deluje kot socialno-liberalna stranka. Meni, da stranka izstopa z umirjenim, konstruktivnim in argumentiranim nastopom, »z nastopom, ki ne deli, ampak išče poti, da bo Slovenija boljša, pravičnejša«. Na listi stranke sam ne bo kandidiral, se bo pa s podporo kandidatom ponovno politično aktiviral.