Bolnišnica Celje priznala: 12 radiologov dodatno plačanih za delo, opravljeno med redno službo

Kot poroča portal Necenzurirano.si, so se v bolnišnici Celje dogajale – milo rečeno – nepravilnosti na radiološkem oddelku. Zdravniki specialisti naj bi se uprli pisanju izvidov, ker so želeli izsiliti podpis novih podjemnih pogodb. Kot piše portal, so morali nekateri pacienti na izvide, ključne za nadaljnji potek zdravljenja, čakati več mesecev.

O dogajanju na radiološkem oddelku, kjer opravljajo magnetno resonanco (MR), računalniško tomografijo (CT), ultrazvok in rentgenska slikanja, so prvi na omenjenem portalu poročali februarja, šele zdaj pa so jim njihove navedbe potrdili v bolnišnici. Zdaj je torej jasno: radiologe so lani jeseni zalotili pri izplačevanju previsokih honorarjev oziroma so bili dvakrat plačani za isto delo. Delo, ki naj bi ga opravljali popoldan in prek najemnih pogodb, so namreč opravili kar znotraj rednega delovnega časa. Ko so v bolnišnici to odkrili in zahtevali vračilo preplačanega denarja, so se zdravniki upirali, tako da niso izvrševali dodatnega dela, s čimer so pritiskali na vodstvo. S tem so ustvarjali zaostanke, kar 1500 pacientov naj bi po več mesecev čakalo na izvide, ki bi morali biti v njihovih rokah v roku treh tednov.

Kakšne so bile sankcije?

Z radiologi so nove pogodbe podpisali šele, ko so se ti zavezali, da bodo vrnili preplačani denar. Vsem so vročili tudi pisna opozorila pred odpovedjo delovnega razmerja. Do nje bi prišlo, če bi v letu dni ponovno kršili pogodbene in druge obveznosti.

Nepravilnosti so odkrili pri 12 zdravnikih, to je pri večini na oddelku, vključno z njegovim predstojnikom Dušanom Ačkunom. V povprečju so si neupravičeno izplačali 1450 evrov na osebo, še pišejo na Necenzurirano.si.