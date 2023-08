Bolniki z oslabljenim imunskim sistemom v UKC Ljubljana morajo piti le ustekleničeno vodo

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) v Ljubljani so pri rednem vzorčenju pitne vode odkrili sledi bakterij, je poročal Dnevnik Televizije Slovenija (TVS). Bolniki z oslabljenim imunskim sistemom morajo zato piti le ustekleničeno vodo. Za druge uporabnike je voda ustrezna, zagotavljajo v podjetju Voka Snaga, ki je skrbnik vodovoda.

Nepravilnosti, ki so povzročile onesnaženje vode, so na podjetju Voka Snaga že odpravili, so še poročali na TVS.