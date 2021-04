Bogato nagrajujemo zmagovite pisanice!

Nagrajene pisanke v tradicionalni kategoriji: prvo mesto (spodaj) Miša Arh iz Ljubljane, drugo mesto (levo) si je prislužila Erika Bohinc iz Lesc, tretje pa Draga Turk iz Žirovnice, ki je ustvarila preprosto tradcionalno pisanko z motivom rastline.

Glavni in odgovorni urednik Slovenskih novic Bojan Budja in etnolog prof. Janez Bogataj ocenjujeta pisanke.

Dekle z dežnikom in Fantje pojejo

V sodobni kategoriji smo podelili štiri nagrade. Najlepše pisanke je izdelal Anton Benedik iz Selc (v sredini). Drugo mesto je zasedel Rudi Javornik s svetlečo pisanko, tretje pa Nataša Tozon. Posebno nagrado in četrto mesto si je prislužila Meta Kenda z Bleda (levo zgoraj).

Vejice, metuljčki in srce

200

pisank je priromalo v uredništvo.

Oranžno, zeleno, rdeče in modro

Otroška pisanica Jana Vutek, Beltinci

Tia Sreš, Beltinci

Tradicionalna pisanica Miša Arh, Ljubljana

Erika Bohinc, Lesce

Draga Turk, Žirovnica

Sodobna pisanica Anton Benedik, Selca

Rudi Javornik, Lovrenc na Pohorju

Nataša Tozon, Ljubljana

Meta Kenda, Bled

Minuli torek je strokovna komisija pod vodstvom etnologa dr.ocenila prispele pisanke, ki ste jih, spoštovani bralke in bralci, poslali na tradicionalni 25. natečaj Naj pirhi Slovenskih novic.Kljub epidemiji, ko zapustimo dom le zaradi najnujnejših opravkov in ko, resnici na ljubo, vzdušje kljub sončnim dnem ni nič kaj spomladansko, vas je na natečaju sodelovalo več kot 50 ustvarjalcev in umetnikov iz vse Slovenije. V uredništvo smo prejeli več kot 200 pisank, verjemite, vsaka posebej si zasluži posebno pozornost.Kot že vsa pretekla leta največ pirhov spada v sodobno kategorijo, kjer ste imeli povsem proste roke tako glede materiala kot tehnike izdelave. Kar pri nekaj pisankah je bilo težko potegniti mejo, saj bi morda spadale tudi v tradicionalno kategorijo. Tako kot se spreminja svet, tudi pisanke dobivajo svojevrstno podobo s sodobnimi motivi, ki jih naši predniki seveda niso poznali.Predsednik ocenjevalne komisije etnolog prof. Janez Bogataj je ob ocenjevanju povedal, da avtorji neredko uporabijo naravne materiale, denimo rastlino, liste, cvetove, in z njimi okrasijo pisanko na prav sodoben način.Tako je denimoiz Renk jajce najprej obarvala v belo, rdeče ali modro, nato pa na oblino pisanke prilepila mačice in liste spomladanskih rastlin. Sicer smo v uredništvo prejeli pisanke, okrašene s svetlečimi se kamenčki, do filigransko natančne izdelave risbe, pisanke, okrašene z rebusom, pisanke z okrasjem iz lupine, in seveda pisanko z vstavljeno lučko, ki deluje prav vesoljsko. Toda poglejmo, kdo je v okviru jubilejnega 25. natečaja za Naj pirhe Slovenskih novic ustvaril najlepše.Povejmo, da bomo vse avtorje nagrajenih pisank predstavili v okvirčku, v besedilu predstavljamo zmagovalce.V sodobni kategoriji je najlepše izdelal kmetiz Selce pri Kropi, ki nam je poslal kar devet pisank. Šest se jih spogleduje s tradicijo, saj gre za lično izdelano risbo v rdeči, oranžni, zeleni, modri in črni barvi. Teksturne pisanke delujejo kot pravljični zaklad pravljične ptice, saj je lupina napokana, kot bi šlo za fosil, hkrati pa z barvo izžarevajo energijo, kot da se bodo jajca zdaj zdaj odprla in bodo iz njih prikljuvala pravljična bitja. Oko je obstalo tudi na drugih treh Benedikovih pisankah, ki so prav filmske. Dekle v rdečem v privlačni hoji z dežnikom na beli lupini deluje, kot bi hodila po modni brvi. Z rdečo in črno barvo kombinira svojo sliko tudi na drugem jajcu, ko je prav tako ženska v črnem z rdečim dežnikom, a tokrat z rdečimi čeveljci. Na tretjem pirhu so črne sence postopajočih fantov, ki malo pohajkujejo, lahko tudi pojejo. Benedik je tako v idejni zasnovi kot v izdelani sliki šel najdlje v sodobni kategoriji, zato mu je ocenjevalna komisija soglasno prisodila prvo mesto.V tradicionalni kategoriji je najlepše pisanke po mnenju strokovne komisije ustvarilaiz Ljubljane, naša stara znanka, ki že leta sodeluje na natečajih za najlepše pirhe Slovenskih novic.Arhova nam je pisanke sama prinesla v uredništvo in nam v kratkem pomenku priznala, da rada eksperimentira. Zdaj upokojena knjižničarka jih je izdelovala vse od otroštva, zato so ji tudi tradicionalni načini krašenja blizu.Tokrat je prinesla na ocenjevanje kar devet pisank, ki jih je najprej skuhala, nato pa izbrala osnovno podlago, ki je črna, rdeča, siva ali rožnata. Barve so zelo neposredne, tradicionalne, zato delujejo pristno. Tako kot so bili obarvani avtomobili v osemdesetih v pastelne barve, ko je bila kovinska še redkost.Toda Miša očitno ve, kaj je danes spet popularno. Spet se pojavljajo pastelne barve, tako pri pohištvu kot pri avtomobilih, ki delujejo malce retro, vintage, bi rekli.Najlepše pirhe v otroški kategoriji sta nam poslaliiniz Beltincev, ki sta ročno obarvali svoji pisanki.Vutkova je izbrala mavrične barve, kjer prevladuje oranžna z rdečo, zato zelo lepo izstopa zelena in na trenutke rumena. Zanimivo je, da se poteze roke prav dobro vidijo, kar dela pisanko še bolj privlačno.Tia Sreš se je barvanja lotila na podoben način, le da je njena slika morda bolj enostavna. Spodnjo poloblo jajca je obarvala svetlo vijoličasto, zgornji del pa nebeško modro. Čeprav je uporabila le dve barvi, je pisanka zares simpatična, saj je z njo potrdila reklo: manj je več.Spoštovani bralci. Kljub zapleteni situaciji zaradi pandemije smo z vašim sodelovanjem tudi tokrat uspešno izpeljali 25. natečaj za Naj pirhe Slovenskih novic. Želimo vam lepe praznike in na snidenje prihodnje leto.