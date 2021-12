Bo pela šiba ali vas čaka darilce?

Decembra se najbolj veselijo otroci, saj prihajajo trije možje, ki prinašajo darila. Naj zima še tako stiska zobe, december prinaša toplino, ki tudi odrasle povrne v brezskrbne čase otroštva. Prvi nas bo obiskal že v noči na ponedeljek, na predvečer godu svetega Miklavža, znanega tudi kot sveti Nikolaj.

Kdo sploh je prvi od treh dobrodušnih mož? Nikolaj se je rodil v tretjem stoletju v vasi, ki je takrat spadala pod območje Grčije, danes pa je na južni obali Turčije.

Nekoč je nosil skromna darila, jabolka, orehe in suhe fige. Foto: Tomi Lombar

Premožni starši so ga vzgojili v pobožnega kristjana. Starše mu je že kot majhnemu vzela epidemija, dediščino pa je še kot deček razdelil bolnim ljudem. Iz dečka je zrasel v škofa, znanega po svoji velikodušnosti do otrok in zaščiti mornarjev. Kljub svoji dobroti je bil preganjan in zaprt, umrl je 6. decembra leta 323. Na ta dan praznujemo njegov god.

Miklavža spremljajo parklji

Miklavževanje je postalo pravi ljudski običaj, ki riše nasmeh na obraz, spremljajo ga tudi sejmi, na katerih je mogoče kupiti marsikaj. Da gre za enega bolj priljubljenih svetnikov, dokazuje kar 116 cerkva v Sloveniji, ki so posvečene prav njemu.

Mesec ljubezni Veseli december ni namenjen izključno obdarovanju, gre za čas, ki je namenjen družinam in izkazovanju ljubezni. V tem čarobnem mesecu lahko našim najmlajšim pokažemo, kako zelo pomembni sta skromnost in pomoč tistim, ki jo dejansko potrebujejo. Namesto dragih igrač naj otroke razveselijo jabolka, orehi in suhe fige, saj bomo tako prispevali k ohranitvi tradicije.

Običaj je posvečen predvsem otrokom, ki se ga seveda tudi najbolj veselijo. Se še spomnite, česa smo se kot otroci najbolj veselili in nestrpno pričakovali prihod svetega Miklavža, oblečenega v belo oblačilo, z mitro na glavi ter škofovsko palico in knjigo v rokah? No, vsaj tisti, ki so bili v Miklavževi knjigi zapisani z zlatimi črkami. Sveti Miklavž ima sicer tudi na pogled ne najbolj prijetne spremljevalce, v katere so se v preteklosti oblačili mladi, neporočeni fantje. Parklji še danes vzbujajo strah in nelagodje, njihova naloga je bila okarati poredne otroke, ki so bili v knjigo zapisani s črnimi črkami, pri tem pa so s težkimi verigami ustvarjali grozeč hrup.

Pridni otroci so v preteklosti dobili predvsem jabolka, orehe in suhe fige, poredne pa je pred vrati čakala šiba. Z leti so darila postajala vse večja, še vedno pa Miklavž nosi manj razkošna kot Božiček ali dedek Mraz, denimo sladkarije, spodnje perilo, nogavice ali igrače. Skromen je bil tudi Nikolaj sam. Mi smo preverili ceno čokoladnih Miklavžev, pod katerimi se te dni že šibijo trgovske police, trgovci pa vabijo tudi z Miklavževimi akcijami in popusti.

3,49 evra je treba odšteti za čokoladnega Miklavža, najcenejši nas bo stal manj kot evro.

Tako je za čokoladnega moža treba odšteti od 0,73 pa vse do 3,49 evra, podobne cene pa so tudi za čokoladnega parklja. Že veste, ali bo letos pela šiba ali vas na okenski polici le čaka darilce? Prav kmalu bo jasno, kdo je bil priden in kdo poreden.