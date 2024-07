Bo kaj zanimanja? Na nacionalki iščejo predsednika uprave

Radiotelevizija Slovenija (RTVS) je objavila javni razpis za predsednika oziroma predsednico uprave, objavo je na dopisni seji potrdil svet RTVS. Mandat predsednika uprave traja štiri leta.

Rok za prijavo na razpis je 20. avgust

Na razpis za predsednika uprave RTVS se lahko prijavi kandidat, ki ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki je uvrščena na 8. raven.

Imeti mora najmanj deset let delovnih izkušenj s področja, za katerega je zadolžen, od tega mora imeti vsaj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih v večjih sistemih z najmanj 100 zaposlenimi. Prav tako mora poznati problematiko dejavnosti javnih medijskih servisov in biti usposobljen za članstvo v nadzornem svetu.

Trenutno je edini član uprave delavski direktor

Med drugim razpis zahteva še aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, kandidati pa ne smejo imeti lastniških deležev ali trajnih pogodbenih stikov s pravnimi osebami, ki poslovno sodelujejo z RTVS, ne smejo biti pravnomočno obsojeni in proti njim ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica.

Razpisu morajo priložiti življenjepis, program razvoja in upravljanja RTVS za celotno mandatno obdobje in vsa potreba dokazila.

Upravo trenutno kot vršilka dolžnosti vodi Natalija Gorščak, ki jo je svet RTVS imenoval po odstopu predsednika uprave Zvezdana Martića. Pred Martićem je odstopil tudi član uprave Simon Kardum, za njim pa še član uprave Andrej Trček. Tako je trenutno je edini član uprave delavski direktor Franci Pavšer.