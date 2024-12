Blokar Drobičeva obsodila ukrepe talibanov proti ženskam

Namestnica veleposlanika Ondina Blokar Drobič je na današnjem zasedanju Varnostnega sveta ZN o Afganistanu obsodila ukrepe talibanov proti ženskam in poudarila, da mednarodna skupnost ne sme spregledati tega nazadnjaštva, talibane pa pozvala, naj spoštujejo mednarodno pravo.

Varnostnemu svetu ZN so na rednem poročali vodja misije ZN v Afganistanu (Unama) Roza Otunbajeva, generalni podsekretar ZN za humanitarne zadeve Tom Fletcher, predsednik sankcijskega odbora za talibane, veleposlanik Ekvadorja Andres Montalvo Sosa ter predstavnica civilne družbe Roja Mahbub.

Otunbajeva je poročala, da misija še naprej vztrajno sodeluje, tudi s talibani, ki so pred kratkim napovedali, da se ženske ne smejo šolati na področju zdravstva.

»To bo imelo smrtonosne posledice zlasti za ženske in dekleta, pa tudi za moške in dečke, celotne skupnosti in državo kot celoto, saj Afganistanci ne bodo imeli delujočega zdravstvenega sistema, ki bi bil odprt za vse,« je dejala.

Glavna izvršna direktorica in soustanoviteljica sklada Digital Citizen Fund Afganistanka Mahbub, je dejala, da talibanski režim vodi državljansko vojno proti ženskam, ki ogroža nacionalno, regionalno in svetovno varnost.

Opozorila na prejšnji zakon talibanov

Njena država trpi zaradi podnebne krize in gospodarstva, ki ga vodi skupina moških, obsedena s tem, ali naj ženske gredo v park ali v kozmetični salon, namesto da bi se ukvarjala z reševanjem problema lakote in brezdomstva, je poudarila.

Razprava se je osredotočala na nedavni odlok vladajočih talibanov, ki so v Afganistanu deklicam prepovedali izobraževanje v zasebnih zdravstvenih šolah, in druge ukrepe za zatiranje žensk.

Blokar Drobič je opozorila na prejšnji zakon talibanov o spodbujanju kreposti in preprečevanju pokvarjenosti, ki skupaj s prepovedjo šolanja dodatno omejuje človekove pravice in temeljne svoboščine žensk.

»Najostreje obsojamo to zadnjo direktivo in ponovno pozivamo talibane, naj odpravijo vse diskriminatorne politike in prakse ter kot dejanske oblasti spoštujejo svoje obveznosti po mednarodnem pravu,« je dejala in menila, da mednarodna skupnost ne more in ne sme spregledati teh nazadnjaških dogodkov.

»Slovenija ostaja zavezana cilju varnega, stabilnega, uspešnega in vključujočega Afganistana, vendar morajo talibani spoštovati mednarodno pravo in mednarodni skupnosti zagotoviti pogoje za pomoč vsem Afganistancem, vključno z ženskami,« je dejala in pozvala države in organizacije z vplivom na talibane, naj ga uporabijo za olajšanje položaja žensk.