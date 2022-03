Med Slovenci, ki so močno povezani z Ukrajino, v zadnjem mesecu dni nesrečno in napadeno državo, je Uroš Velepec. Naš najuspešnejši biatlonski trener in tudi osrednji režiser zgodbe o uspehu Jakova Faka, je v ravnokar končani olimpijski sezoni vodil ukrajinsko reprezentanco, pri kateri je nekoč že delal. V teh dneh pa ne razmišlja o športu, temveč o tem, kako bi kar najbolj po svojih močeh pomagal otrokom iz te največje evropske države, kjer predvsem v športnih krogih 54-letnika iz Dolskega pri Ljubljani močno cenijo. Na OI 2018 v Južni Koreji je vodil Jakova Faka, takrat s srebrno kolajno n...