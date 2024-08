Bi se ohladili v morju? Pozabite na to! Ogrelo se bo na 30 stopinj

Temperatura slovenskega morja je trenutno zaradi občasnega vpliva vetra ustaljena, giblje se med 27 in 28 stopinjami Celzija. Ta trend pa se bo ob koncu tedna vseeno obrnil navzgor, ko vremenoslovci spet napovedujejo višje temperature ozračja, zato se bo morje lahko ogrelo tudi na 30 stopinj.

Čeprav temperaturni rekord morja tudi tokrat ne bo presežen, pa je hidrolog na Agenciji RS za okolje Andrej Golob za STA povedal, da je možno, da temperatura slovenskega morja ob koncu tedna oziroma v začetku prihodnjega doseže 30 stopinj. Ob tem je spomnil, da smo letos že podrli en rekord, in sicer se je julija slovensko morje kar sedem dni zapored ogrelo nad 30 stopinj. Rekordno temperaturo so sicer izmerili 17. julija 2010, ko se je ogrelo na 31,1 stopinje Celzija.

Sprva nas v prihodnjih dneh čaka še nestanovitno vreme, a se bo ob koncu tedna popravilo. Današnji dan se je po besedah meteorologa Timoteja Kozelja začel z nekaj nizke oblačnosti, ki pa bo čez dan razpadla in tako pričakujemo sončen dan s temperaturami do 28 stopinj.

Tudi v sredo bo dokaj sončno, a z nekaj povečane oblačnosti. Na severozahodu Slovenije se lahko že dopoldne pojavijo posamezne plohe in nevihte, popoldne pa jih napovedujejo za večji del Slovenije. Temperature naj bi se gibale med 26 in 32 stopinj.

V četrtek dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti z občasnimi plohami in nevihtami. Kot je za STA še povedal Kozelj, bo petek sončen in vroč, tak pa bo tudi konec tedna, ko bodo vsak dan višje temperature, dodatno se bo ogrelo tudi morje.