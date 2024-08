Bi imeli policijskega psa? Dve psički iščeta nov dom

Policijski psički iščeta nov, topel dom in prijazne lastnike. Če se prepoznate v opisu, lahko svoje ponudbe pošljete do 16. septembra 2024. »Sva prijazni psički Athena in Selva in se ne vidiva več v modri uniformi, radi bi spremenili svoj življenjski stil, ki bo sicer še vedno zelo aktiven, a bolj sproščen. Sem izkušena policijska psička Athena, nemška ovčarka, rojena 12. januarja 2014. Jaz sem pa mlajša belgijska ovčarka Selva, rojena 14. junija 2023. Nobena dobra stvar ni zastonj, tudi midve ne, zato svoj interes lahko izkažete do 16. septembra,« so v imenu psičk zapisali njuni skrbniki.

100 EVROV je izklicna cena za Atheno, 600 za Selvo.

Policijska psička Athena je pasme nemški ovčar. Izklicna cena zanjo je 100 evrov. Ogledate si jo lahko v Enoti vodnikov službenih psov Nova Gorica na naslovu Miren 4, in sicer po predhodnem dogovoru s Štefanom Vajdo, ki ga lahko pokličete na telefonsko številko (05) 305 41 84. Policijska psička Selva je pasme belgijski ovčar, izklicna cena zanjo je 600 evrov. Selvo si lahko ogledate v Oddelku za šolanje službenih psov na naslovu Gmajnice 34, Ljubljana, po predhodnem dogovoru z Ninom Popadićem, ki ga lahko pokličete na telefonsko številko (01) 200 22 50 ali (01) 200 22 51.

Athena FOTO: Policija

Javno odpiranje ponudb bo v torek, 17. septembra.

Rok za prejem ponudbe je ponedeljek, 16. september 2024, do 15. ure. Poslati jo je treba na naslov Ministrstva za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. Javno odpiranje ponudb bo potekalo v torek, 17. septembra 2024.