Beovićeva s pomembnim sporočilom za prebolevnike

Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović ocenjuje, da je cepljenje s poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19 zaradi širjenja različice omikron smiselno tudi za cepljene prebolevnike. Doslej je veljalo, da prebolela okužba s koronavirusom ob osnovnem cepljenju velja, kot da je posameznik prejel tri odmerke cepiva, je spomnila.

Predhodna prebolelost okužbe s koronavirusom slabo ščiti pred ponovno okužbo v primeru koronavirusne različice omikron, je pojasnila predsednica zdravniške zbornice in infektologinja Beovićeva. Po nekaterih podatkih je zaščita le 19-odstotna, je dejala. Cepljenje s tretjim odmerkom je zato smiselno tudi za tiste, ki so že polno cepljeni in so hkrati tudi že preboleli okužbo, je dejala v današnji izjavi za medije.

Po kolikšnem časovnem obdobju je zaščita po preboleli okužbi nična, sicer še ni znano, poudarja. Gotovo pa bi bilo cepljenje s poživitvenim odmerkom pametno priporočiti osebam, ki so okužbo s koronavirusom prebolele pred letom dni ali še prej.

Doslej veljalo drugače

Posvetovalna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, katere vodja je prav tako Beovićeva, po neuradnih informacijah STA o priporočilih glede cepljenja prebolevnikov s poživitvenimi odmerki še ni odločala. Nazadnje so o tem govorili na sestanku skupine 23. novembra, ko so sprejeli mnenje, da polno cepljeni prebolevniki ne potrebujejo poživitvenega odmerka.

Po podatkih vlade je z enim odmerkom trenutno cepljenih 1.245.897 ljudi, kar predstavlja 59 odstotkov populacije. Z vsemi odmerki je cepljenih 1.183.969 ljudi, kar je 56 odstotkov prebivalstva. Poživitveni odmerek je po aktualnih podatkih prejelo 416.527 oseb.