Avstrijci hoteli odpeljati Tima, Mici, Mitka, Mašo in Feliksa. »Ni šans!« (FOTO)

Slovenija je že v 20. letu svojega članstva v Evropski uniji, pa nas lahko naša evropska povezanost še vedno preseneti: to je ta mesec spoznal Jože Rožmanec, duša in motor trenutno zaprtega zoo parka Rožman v Vrzdencu pri Horjulu, ko mu je ondan pozvonilo na vratih. Pred vrati parka so bili predstavnika Urada za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) in predstavnik avstrijske okoljevarstvene organizacije Four Paws (Štiri tačke) – skupaj so prišli po medveda Tima, ki ga je Rožmanec pred dvema desetletjema rešil pred usmrtitvijo in nagačenjem.

Lastnik opozarja, da ni bilo na spregled nobene okoljevarstvene organizacije, ko so Tima pred osmimi leti ustrelili v njegovi kletki. FOTO: Zoo Rožman

Ni šans!

Teden po obisku nam Rožmanec pripoveduje. »Ko sem vprašal, če so slučajno Štiri tačke, in sem dobil pritrdilen odgovor, me je kar v zrak vrglo. Zaprl sem vrata in rekel, da ni šans, da vstopijo.« Avstrijci pa se niso dali. »Marsikaj sem jim povedal, ker so bili dolgo pri meni pred vrati in so kar upali, da se bom omehčal, da bi ga rešili.« Toda medved Tim je bil rešen kmalu po rojstvu. »Kot mladič je bil rezerviran, da bi pri štirih mesecih stal kot kipec na mizi. Takrat sem plačal sedem tisoč mark, da je ostal živ.« Nato opomni na dogodek iz leta 2015, o katerem smo takrat poročali tudi v Slovenskih novicah: Tima je v njegovi kletki ponoči nekdo ustrelil: »Takrat ni bilo nobenega zaščitnika, ne našega ne tujega. Nobenega iz nobene uprave, iz nobenih ustanov, niti en se ni javil. Zdaj, ko je vse to mimo, pa bi reševali že rešenega medveda, ampak to ne bo šlo.«

Slovenski medvedi na avstrijskem seznamu FOTO: Four Paws

Z Dunaja nam je več pojasnil o delovanju avstrijskih oziroma mednarodnih organizacij pri nas poslal Alexander Lawson: »V sodelovanju z lokalnimi oblastmi in veterinarjem smo ocenili stanje oskrbe petih medvedov v treh restavracijah in enem zasebnem živalskem vrtu v Sloveniji. Že dolga leta prejemamo sporočila in vprašanja podpornikov glede teh medvedov.«

Ker želijo pomagati kosmatincem, so se obrnili na slovensko ministrstvo za okolje, sami pa so informacije glede medvedov v ujetništvu poslali na UVHVVR. Z našega ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – v okviru katerega deluje UVHVVR – so nato poslali veterinarje na uradni nadzor. »Ugotovljena so bila določena neskladja glede dobrobiti in oskrbe živali, ki so bila, na podlagi izrečenih ukrepov, odpravljena,« so sporočili. Four Paws pa so v nadaljevanju našim oblastnikom popihali na dušo, da so pripravljeni pomagati »pri izboljšanju njihove dobrobiti tudi z morebitno preselitvijo medvedov in s tem opustitvijo zadrževanja rjavih medvedov v zasebnem lastništvu«.

5 kosmatincev imajo na muhi Štiri tačke.

Konec zasebnega lastništva?

Four Paws so akcijo na njihovi spletni strani napovedali precej pompozno – ob Timu so se na spisku medvedov za reševanje znašli še medvedka Mici iz Žirovnice, Mitko z Nanosa ter Maša in Feliks iz Kočevja. In čeprav lastniki skrbijo zanje v skladu z zakonom, so Four Paws zatrdili: »Obrnili smo se na slovensko ministrstvo za okolje, da skupaj naredimo načrt postopnega konca zasebnega lastništva medvedov v Sloveniji.«

Tim v svojem bazenčku FOTO: OSEBNI ARHIV JOŽETA ROŽMANCA

Z UVHVVR pa so pojasnili: »Pri omenjenem pregledu ni šlo za uradni nadzor, temveč je bila izkoriščena možnost, da se predstavnik UVHVVR pridruži ogledu strokovnjaka. Poročilo s strokovnim mnenjem se bo uporabilo za morebitne nadaljnje aktivnosti glede izboljšave pogojev reje za zagotavljanje dobrobiti živali.« Omeniti velja, da številne slovenske organizacije za zaščito živali pogosto omenjajo povsem drugačen odziv slovenskih oblasti in organov do živali; spomnimo samo na izkušnje društva za zaščito konj, ki je pred dobrim tednom poročalo: »Primer rešujeta menda kar dve inšpektorici, tako na tiho bi rekla, z nekimi ureditvenimi odločbami, z nekim postopkom, za katerega sploh ne moreš izvedeti, kaj se dogaja, nekega konkretnega rezultata pa ni.«

Rožmanec nam je še zaupal, da so mu pokazali, kam bi odpeljali Tima: »Imajo neki klasičen park: kazala mi je zloženko z medvedi, tam se vidi družina z vozičkom, pa psi, ne vem, kaj tržijo.« Four Paws imajo namreč slab ducat parkov v Evropi, svoje storitve pa jim je na koncu ponudil Rožmanec. »Pritiskali so, da moramo najti rešitev in kompromis. Rekel sem jim, da imam jaz prostor do vrha hriba, oni pa denar, pa bomo naredili.« Tak predlog pa Avstrijcem menda ni bil po godu – o svoji veliki spodleteli akciji po Sloveniji pa Four Paws niso obveščali javnosti na svoji strani ali pred družbenih omrežij: »Seveda ne, kaj pa bojo napisali – da so šli z dolgim nosom? Jaz za te živali živim in taki kljukci, ki delajo sranje po vsem svetu, naj se me izogibajo v velikem loku.«

Po spodletelem poskusu ne načrtujejo nadaljnjih korakov. FOTO: Vier Pfoten

Kot navaja UVHVVR, so Avstrijci na podobno ničen odziv naleteli tudi pri drugih slovenskih lastnikih medvedov: »Na podlagi informacij, s katerimi razpolagamo, trenutni skrbniki ne razmišljajo o preselitvi medvedov.« Lawson iz Four Paws pravi, da trenutno ne načrtujejo nadaljnjih korakov.