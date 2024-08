Arso spet prižgal najvišjo stopnjo alarma za točo!

V notranjosti bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh ali neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Slednji so že prižgali najvišjo stopnjo alarma za točo, ki trenutno grozi Podravju.

FOTO: Arso

Ponoči se bo v vzhodni in osrednji Sloveniji pooblačilo, pade lahko kakšna kaplja dežja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija.

Obeti

V torek bo dokaj jasno, le v notranjosti bo zjutraj in dopoldne še precej nizke oblačnosti. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija.

V sredo in v četrtek bo povečini sončno in vroče, verjetnost neviht se bo spet nekoliko povečala.

