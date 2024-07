Arso prižiga alarme, tukaj je pojavnost toče najvišja, bliža se vremenska motnja

Sloveniji se z območja Alp bliža vremenska motnja, zaradi katere že uro ali dve nastajajo posamezne krajevne nevihte predvsem na goratem območju julijskih in Kamniško-Savinjskih Alp. V naslednjih urah se bo aktivnost pomikala proti vzhodu in jugovzhodu, pogostost neviht se bo povečala.

Arso izdal rumeno opozorilo

Nevihte bodo s seboj prinesle tudi nalive in nekaj sunkov vetra, vendar nevihtni sistem ne zgleda tako izrazit, je za STA pojasnil dežurni meteorolog na Agenciji RS za okolje (Arso) Brane Gregorčič. Vremensko dogajanje se bo v prvem delu noči počasi umirjalo, sredi noči bodo padavine že povsod ponehale in proti jutru se bo delno razjasnilo, je dodal.

»Tudi v sredo lahko tu in tam nastane kakšna ploha ali nevihta, potem pa kaže na tri zaporedne dni brez teh motenj. Četrtek, petek in sobota bodo sončni dnevi brez možnosti neviht in tudi jutra bodo nekoliko bolj sveža in prijetna,« je še dejal Gregorčič.

Verjetnost pojava toče

Verjetnost trenutnega pojavljanja toče je velika na Obali in Zgornjesavski regiji, srednja pa na Gorenjskem.

Verjetnost pojavljanja toče FOTO: Arso

Verjetnost pojavljanja toče graf FOTO: Arso

Ponoči bodo padavine ponehale, do jutra se bo delno razjasnilo. Jutri bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Na severovzhodu bodo že dopoldne nastale plohe in posamezne nevihte, ki bodo sredi dneva in popoldne možne tudi drugod. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 25 do 29, na Primorskem do 32 °C.

Vremenska slika FOTO: Arso

Napoved za sosednje pokrajine

Popoldne in zvečer bo spremenljivo oblačno. Predvsem v krajih zahodno in severno od nas bodo nastajale plohe in nevihte. Ob severnem Jadranu bo zapihala šibka do zmerna burja.

Jutri bodo predvsem v krajih vzhodno od nas ter na območju Alp še nastale posamezne plohe ali nevihte, sicer bo povečini sončno. V Kvarnerju bo pihala šibka burja.

Obeti

V četrtek in petek bo pretežno jasno. Burja na Primorskem bo ponehala. Predvsem jutra bodo nekoliko hladnejša.

Opozorila

Na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja.