Arso prižiga alarme, grozi toča! Tu je nevarnost največja ...

Popoldne in zvečer bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na petek. Nastala bodo krajevna neurja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V drugem delu noči se bo vreme postopno umirilo, od zahoda se bo začelo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 20, na severozahodu okoli 14 stopinj Celzija.

Ob tem dodajmo, da je Arso že prižgal najvišjo stopnjo alarma za točo. Trenutno so najbolj ogrožene Bovška, Dolenjska, Gorenjska, Ljubljana z okolico in Zgornjesavska regija.

FOTO: Arso

Prihajajoče nevihte bodo največ nevšečnosti povzročale na Obali

Nad našimi kraji so se že začele pojavljati napovedane nevihte, sprva na Gorenjskem in Kočevskem. Obe se z zahodnimi vetrovi pomikata proti vzhodu. Po napovedih Arsa bo zvečer Slovenijo z zahoda dosegel nevihtni sistem, ki bo zaradi močnih vetrov največ nevšečnosti povzročal na Obali. Tam so zato v nekaterih kampih že preventivno ukrepali.

»Sunki vetra bodo lahko ob morju presegali tudi 100 kilometrov na uro in tudi smer bo zelo neugodna, severna do severozahodna, kar pomeni tudi slabe novice za vse, ki morda kampirajo kje na prostem v Istri ter na Primorskem. Priporočamo jim spremljanje dogajanja ter seveda, da se po potrebi umaknejo na varno,« je za STA napovedala dežurna meteorologinja na Agenciji RS za okolje (Arso) Eva Bezek.

V kampu Adria Ankaran so pred napovedanim poslabšanjem vremena že spraznili vodotoke in obrezali drevesa, svoje goste pa so opozorili na vremensko napoved in jim svetovali, da pospravijo svoje stvari, da jih v primeru močnejše burje ne bi odneslo, so pojasnili za STA. Opozorili so tudi gostinske lokale, da pravočasno pospravijo senčnike.

V kampu Fiesa zaenkrat niso posebej opozarjali svojih gostov, v kampu Lucija pa se tako danes kot ob vseh drugih vremenskih preplahih ravnajo po navodilih in glede na obvestila civilne zaščite ter o slabi napovedi goste opozarjajo že ob njihovem prihodu. Tako so storili tudi tokrat.

V Ljubljani ponoči odprti parkirni hiši

Zaradi napovedanih neurij bosta v nakupovalnem središču Aleja in Citypark v Ljubljani ponoči odprti parkirni hiši. Prebivalci Ljubljane bodo lahko svoja vozila pripeljali zvečer in jih naslednje jutro odpeljali. Parkiranje bo brezplačno, so sporočili iz Aleje in Cityparka .

Kakšno pa je vreme pri vas? Sporočite nam.