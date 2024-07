Jadran se kuha, padajo rekordi temperatur morja, ohladitve ni na vidiku

Hrvaško tudi danes pestijo izjemno visoke temperature, zaradi katerih se je morje ob Jadranski obali marsikje segrelo do 29 stopinj Celzija, nikjer pa ni bilo hladnejše od 26 stopinj. Vročina bo z izjemo Dalmacije blago popustila v sredo. V rdečem so tudi Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna gora ter Severna Makedonija.

Potem ko so v ponedeljek v Dubrovniku v morju izmerili rekordnih 29,7 Celzija, so le dan pozneje ta rekord, ki je veljal od leta 2015, ponovno podrli. Na Mljetu so ob 14. uri izmerili 29,8 Celzija, v Dubrovniku pa 29,1, na Krku pa 29,2 Celzija. Ob tem na nobeni merilni postaji temperatura ni bila nižja od 26 Celzija.

Na Hrvaškem je bilo zjutraj najtopleje v Dubrovniku, kjer so izmerili 27,5. V tem dalmatinskem mestu je najtoplejše tudi morje. V ponedeljek popoldne so izmerili celo 29,7 stopinje, s čimer je Dubrovnik presegel rekordnih 29,5 stopinje, ki so jih leta 2015 izmerili v morju ob Rabu.

Rdeče vremensko opozorilo

Na Hrvaškem so sicer rekordno temperaturo morske vode zabeležili 30. julija 2015, ko je imela voda v Malem jezeru na Mljetu 31,1 stopinje.

Rdeče vremensko opozorilo danes velja za skoraj vso državo z izjemo Gorskega kotarja in Like. Najvišje temperature zraka se bodo danes gibale med 34 in 39 stopinjami Celzija, v gorskih krajih pa bodo nekoliko nižje.

Hrvaški hidrometeorološki zavod podobno vreme napoveduje tudi za naslednje dni, z možnostjo lokalnih neviht. Najvišje dnevne temperature se bodo v sredo tako gibale med 31 in 36 stopnjami, še vedno pa bo zelo vroče v Dalmaciji, kjer bodo dosegle do 40 stopinj.

Še bolj vroče kot na Hrvaškem je te dni v drugih državah v regiji. V Srbiji bo temperatura zraka po napovedih tamkajšnjega hidrometeorološkega zavoda ponekod dosegla tudi do 42 stopinj Celzija. Na prav toliko stopinj se bo živo srebro po napovedih vremenoslovcev povzpelo na območju Mostarja na jugu BiH.

V Črni gori se bodo najvišje dnevne temperature gibale med 37 in 43 stopnjami Celzija. Izjemno vroče pa je tudi v Albaniji in Severni Makedoniji, kjer je tamkajšnja vlada odločila, da nosečnicam in osebam, starejšim od 60 let, do četrtka ni treba opravljati službenih obveznosti.