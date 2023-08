Arso pred novim valom obilnih padavin: Iz nižjih prostorov in kleti umaknite, kar se lahko uniči

V večjem delu Slovenije bo danes in v noči na sredo obilneje deževalo, krajevno se bodo pojavljali dolgotrajnejši nalivi. Tudi jutri bo občasno še deževalo, še hladneje bo, napovedujejo vremenoslovci.

Za danes je večina države odete v oranžno opozorilno barvo, z izjemo severozahoda. Zapadlo bo od 50 do 75 milimetrov padavin, na jugozahodu do 85 milimetrov padavin v 24 urah.

Ob opozorilu je objavljeno pojasnilo: »Vodotoki lahko poplavljajo ob strugah na območju pogostih poplav. Verjetne so motnje v prometu in pri oskrbi z električno energijo in pitno vodo. Možni so zemeljski plazovi. Iz nižjih prostorov in kleti umaknite hrano, premičnine, dokumente, denar in druge dragocenosti. Izklopite elektriko, plin in vodovod. Ne skušajte prečkati vodnega toka. Bodite previdni pri uživanju hrane in vode. Spremljajte trend vodostaja in meteorološka ter hidrološka obvestila in opozorila ter informacije, ki jih posredujejo pristojne službe in organi.«

Opozorilo je prižgano tudi za prve ure srede, kasneje pa ponekod preide v nekoliko milejšega, rumenega.

Možne so obsežne poplave

Agencija RS za okolje je objavila opozorilo tudi zaradi možnih obsežnih poplav. »Danes bodo reke ponovno narasle, močneje v vzhodnem delu države. Ob močnejših nalivih lahko pride do poplav ob vodotokih ter poplav padavinske in zaledne vode. Zaradi spremenjenih odtočnih razmer po zadnjih poplavah, na odsekih kjer so struge hudournikov in rek spremenjene in mestih kjer so še prisotni nanosi materiala in plazine, bo padavinska voda lahko odtekala drugače kot običajno. Razlivali se bosta tudi Drava in Mura znotraj protipoplavnih nasipov. Danes okoli 9. ure in popoldan okoli 19. ure se lahko morje razlije na najbolj izpostavljenih delih obale.«

Jutri bodo še naraščale reka Mura, Sava v spodnjem toku ter reke v južni Sloveniji.

Kje bo danes najhuje? FOTO: Arso

Kje bo v sredo najhuje? FOTO: Arso

