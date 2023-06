Arso opozarja: možne so hude nevihte, tudi toča

Zvečer bodo v severovzhodnih krajih še lahko nevihte, tudi kakšna močna. Ponoči se bo razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21 °C poroča Arso.

Jutri bo pretežno jasno, popoldne bo pihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 °C. V petek bo sprva precej jasno. Čez dan bo postopno bolj oblačno, plohe in nevihte bodo do večera zajele večji del Slovenije, na Primorskem bo večinoma suho. Pihal bo jugozahodnik, zvečer pa bo zapihal severni veter, na Primorskem burja. V noči na soboto bodo padavine povsod ponehale. V soboto bo precej jasno. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja. Vročina bo popustila. V nedeljo bo sončno.

Opozorilo

Danes zvečer bodo predvsem na severovzhodu možna krajevna neurja z močnim vetrom in tudi točo. Jutri sredi dneva in popoldne bo ponovno velika toplotna obremenitev, najizrazitejša v osrednji in jugovzhodni Sloveniji.

Napovedujejo nevihte in neurja. FOTO: Balazskovacs Getty Images, istockphoto

Nad zahodno in srednjo Evropo so že pretekle dni nastajale močnejše nevihte. Naši kraji so bili na obrobju dogajanja. Danes (v sredo) se bo ob približevanju vremenske fronte povečala verjetnost močnejših neviht tudi pri nas. Ozračje bo zelo nestabilno, a bo nastanek neviht velik del dneva preprečevala temperaturna inverzija v višinah. Prve nevihte bodo popoldne nastale severneje od naših krajev in se pozno popoldne ali zvečer z višinskim severozahodnikom pomaknile proti jugu. Največja nevarnost močnejših neviht bo tako predvsem v severovzhodni Sloveniji. Nevihte lahko prinesejo krajevna neurja z močnim vetrom in točo.