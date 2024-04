Od jutri naprej se za vsaj en teden poslavlja tako imenovano aprilsko poletje. Od severa bo namreč nad naše kraje prišla obsežna gmota hladnega zraka, ki bo začela ozračje pošteno ohlajati že jutri. V primerjavi s temperaturami v prejšnjem tednu to pomeni tudi za do 20 stopinj nižje dnevne in še za dodatnih pet do 10 stopinj nižje jutranje temperature. Na Agenciji RS za okolje pomirjajo, da splošnega sneženja do nižin ne bo, vsaj do četrtka pa da na vidiku ni večje nevarnosti pozebe. V torek popoldne se bo sicer meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 700 metrov, zvečer in v noči na ...