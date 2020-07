Aplikacija za sledenje covidu 19 naročena, usul se je plaz kritik

Ministrstvo za javno upravo je v nedeljo objavilo poziv za oddajo ponudbe za prilagoditev mobilne aplikacije za obveščanje o stikih z okuženimi s covidom 19 za operacijska sistema iOS in Android, ki temelji na t. i. nemški aplikaciji Corona-Warn-App, ter razvoj grafičnega vmesnika za povezavo na zaledni sistem na covid 19 opozorilnega sistema.



Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do srede, 15. julija, do 12. ure na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. z obveznim sklicem na zadevo 450-1003/2020.



Obrazec za oddajo ponudbe in opis meril in pogojev so v tem dokumentu (prilagamo ga v dveh oblikah):

JN3130-20-000430_1-JN-01_O01_Povabilo_K_Oddaji_Ponudbe_koncna_za_objavo.docx (obrazec, ki se ga lahko uporabi za digitalno oddajo ponudbe)

JN3130-20-000430_1-JN-01_O01_Povabilo_K_Oddaji_Ponudbe_koncna_za_objavo_P.pdf (podpisan poziv)

Tehnične specifikacije naročila so v tem dokumentu: Tehnične specifikacije_COVID19_aplikacije_koncna_za_objavo.docx



Rok za dokončanje del (razvoj in prilagoditve) je 1. avgust letos, z veljavnostjo pogodbe do 31. decembra letos. Za potrebe verificiranja testov je treba izdelati odjemalsko aplikacijo, ki bo služila za povezavo med laboratoriji oziroma NIJZ in zalednim sistemom na covid 19 opozorilne mobilne aplikacije, povzete po nemškem modelu (corona-warn-app). Napovedali ustavno presojo Na ministrstvu tistim, ki se bodo prijavili, predlagajo, da oddane ponudbe digitalno podpišejo, ni pa to nujno in ne vpliva na oddajo ponudbe, če posredovano ponudbo podpišete v fizični obliki.



Uvedbo aplikacije je prejšnji teden v okviru četrtega paketa prorikoronske zakonodaje potrdil DZ, a je opozicija napovedala ustavno presojo. Aplikacija bo obvezna za tiste, ki so okuženi oz. v karanteni, za druge pa ne.



Na spletu se je usul plaz kritik na račun kratkega roka za oddajo ponudbe in prav tako za dokončanje del. Nekateri izpostavljajo, da naročila ni spletni strani MJU pod javnimi objavami niti ne na enarocanje.si.