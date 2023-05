Ana in Matic naj mlada voznika

Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) je sedmo leto zapored pripravila izbor najboljšega mladega voznika in najboljše mlade voznice. Spletni test je reševalo 3000 mladih, najboljših 50 reševalk in 50 reševalcev pa se je uvrstilo v polfinale. Med njimi so izbrali 10 finalistk in finalistov, ki so se včeraj v AMZS Centru varne vožnje Vransko pomerili v petih vajah. Najboljša sta bila Ljubljančanka Ana Menegalija in Matic Tovornik s Planine pri Sevnici. Za nagrado bosta eno leto vozila novo Fordovo pumo, Ana rdečo in Matic srebrno. Poleg tega bosta oktobra zastopala Slovenijo na mednarodnem tekmovanju najboljših mladih voznikov v Avstriji.

3 tisoč mladih se je udeležilo izbora

Vaje so bile po navedbah vodje področja varne mobilnosti pri AMZS Erika Logarja ključne za prometno varnost. Finalisti so morali opraviti vožnjo v prometu v spremstvu inštruktorjev, kot da so torej še enkrat na izpitni vožnji. Ena najtežjih vaj je prva pomoč: tokrat so imeli zelo realen prikaz prometne nesreče, vključno z umetno krvjo. Poškodovala sta se motorist in kolesar, finalisti pa so morali zavarovati kraj prometne nesreče, to so ocenjevali policisti, nato pa so pod budnim očesom Rdečega križa pomagali ponesrečencem.

Sledile so še vaje vožnje s terencem, vozili so slalom z avtom, ki je imel nameščena koleščka, da je zadnji del vozila drsel, nato so sedli v drug avtomobil in odpeljali slalom z žogo na pokrovu motorja. Preizkusili so se še v vožnji, med katero jim je na hidravlični plošči odnašalo zadnji del avtomobila; policisti so preverjali hitrost, varnostno razdaljo ter natančnost parkiranja.

Tekmovalci so morali paziti, da jim žoga s pokrova ne pade na tla.

Za zmagovalca Matica Tovornika je bila najtežja vaja prva pomoč, pa tudi vožnja s terenskim vozilom, ko so morali paziti, da niso razlili vode, ki so jo vozili. Dvajsetletni gojenec višje policijske šole to tekmovanje priporoča vsem: »Bil sem že predlani v polfinalu in je bila res fenomenalna izkušnja. Letos pa še boljša.«

Mladostniki od 18 do 24 let niso več najpogostejši povzročitelji prometnih nesreč

Zmagovalka Ana Menegalija je dejala, da so bile vaje zahtevne, a tudi zanimive, predvsem pa dragocena izkušnja: »Zagotovo bom to znanje vključila v vsakdanjo vožnjo, pa tudi pri vožnji po snegu, dežju, v nepredvidljivih situacijah … V vsaki situaciji na cesti to znanje pride prav.« Štiriindvajsetletna študentka fizioterapije je dejala, da se je za tekmovanje odločila, ker rada vozi in je veliko na cesti. Meni, da je med mladimi zadnje čase boljša kultura vožnje: »Tudi taka udeležba na takih tekmovanjih priča o tem. Tudi med vrstniki in prijatelji, znanci smo več ali manj varni vozniki.«

Med vajo iz prve pomoči

Da so mladi čedalje boljši vozniki, se strinja tudi Erik Logar iz AMZS: »To tekmovanje poteka sedmo leto zapored in upam si trditi, da mladi vozniki postajajo vse varnejši. Ne zaradi tega izbora, ampak ker se z mladimi veliko dela. Ogromno je delavnic, mladi morajo pridobiti še dodatno usposabljanje za voznike začetnike in rezultati se že kažejo. Starostna skupina od 18 do 24 let tako niso več najpogostejši povzročitelji prometnih nesreč.« Temu pritrjuje tudi višji policijski inšpektor Sektorja prometne policije Matjaž Leskovar, ki je pohvalil vse tekmovalce: »Pokazali so veliko znanja, veščin in jih hkrati tudi pridobili.« Dodal je, da so taka tekmovanja zelo pomembna: »To spodbuja znanje in prometno kulturo. Zdi se mi, da nam te danes primanjkuje na cesti. Opažamo namreč kar veliko nestrpnosti med vozniki in udeleženci prometa.«