Ana Ferčak: 90-letna mojstrica koruznega ličja, ki ohranja kulturno dediščino

V vasi Renkovci pri Turnišču živi Ana Ferčak, ki je že obrnila 90. list življenja. Že 30 let je članica Društva upokojencev Turnišče in z izdelki sodeluje predvsem pri ročnodelski sekciji. Kljub starosti je še vedno dobrega zdravja in ustvarjalna, zelo rada izdeluje mojstrovine iz koruznega ličja in krep papirja. Njene izdelke DU Turnišče uporablja tudi kot promocijska darila, Ana pa znanje z veseljem prenaša na mlajše rodove in ima pogosto vlogo njihove mentorice.

Ob občinskem prazniku je prejela plaketo za dolgoletno delo v društvu, in sicer na področju rokodelstva in ohranjanja kulturne dediščine. Priznanje sta ji izročila župan Turnišča Borut Horvat in podžupan Igor Flucher, ob prazniku pa je na ogled postavila svojo bogato zbirko ročnih izdelkov.