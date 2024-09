Ali se vrača obvezno služenje vojaškega roka? Slovenija je pripravljena

Evropa se ponovno sooča z razpravami o vojaškem usposabljanju zaradi dolgotrajne vojne v Ukrajini in drugih kriz. V nekaterih evropskih državah, kot sta Litva in Latvija, so že ponovno uvedli obvezno služenje, kar načrtujeta tudi Hrvaška in Srbija, piše Delo.

Ti dve nameravata v prihodnjem letu ponovno uvesti obvezno služenje vojaškega roka. Hrvaški načrt se zapleta zaradi političnih nesoglasij, medtem ko je Srbija že začela priprave za ponovno uvedbo s septembrom 2025. Tudi v Sloveniji se ponovno pojavljajo razmišljanja o možnostih obveznega služenja.

»Medtem ko vojna v Ukrajini divja že več kot dve leti in pol, kriza na Bližnjem vzhodu pa se zaostruje, v številnih evropskih državah razpravljajo o ponovni uvedbi obveznega vojaškega usposabljanja za vojaško službo sposobnih državljanov,« piše Delo.

Hrvaška je napovedala dvomesečno obvezno služenje za januar 2024, vendar načrta ne more izpeljati brez soglasja predsednika Zorana Milanovića. Srbija, kjer bo služenje za moške obvezno, za ženske pa prostovoljno, ni imela podobnih težav, saj je predlog tam že sprejet. Izvajati naj bi ga začeli septembra 2025, trajalo pa bi 75 dni.

Vojna v Ukrajini je namreč pokazala, »kako pomembno je imeti številno vojsko«, je militarizacijo Balkana komentiral Igor Novaković, izvršni direktor beograjskega Centra za mednarodne in varnostne zadeve.

Med članicami zveze Nato imajo obvezno služenje vojaškega roka v Estoniji, Danski, Finski, Grčiji, Latviji, Litvi, Norveški in Turčiji.

Težave z novim kadrom vojske

Slovenija se je leta 2003 ob vstopu v Nato odločila za profesionalno vojsko in zamrznila obvezno služenje vojaškega roka. V zadnjih letih pa se pojavljajo težave z dotokom novih kadrov, saj se profesionalno jedro stara. Kljub temu trenutno ni načrtov za ponovno uvedbo obveznega služenja.

Po letu 2010 so prvič presegli 300 novozaposlenih vojakov na leto. FOTO: Jože Suhadolnik

Na ministrstvu za obrambo so izvedli analizo, ki je pokazala, da bi v primeru politične odločitve lahko v treh mesecih pripravili pogoje za usposabljanje 5000 obveznikov letno. Leta 2003 so, tik pred zamrznitvijo sistema, usposobili le 1270 nabornikov.

V Berlinu in Parizu razpravljajo, kako na čim manj boleč način s sedanjih na prostovoljstvu zgrajenih modelov usposabljanja preiti na obvezno služenje vojaškega roka.

Zakon o vojaški dolžnosti še vedno omogoča, da Slovenija ponovno uvede obvezno služenje, če bi to zahtevale varnostne razmere. Po ocenah bi uvedba za 5000 obveznikov stala 60 milijonov evrov, kar znaša 0,1 odstotka BDP.

Trenutno ministrstvo to rešuje tako, da poudarja promocijo vojaškega poklica in zaposlovanja, z rezultati so zadovoljni. Po letu 2010 so sicer prvič presegli 300 novozaposlenih vojakov na leto, pričakujejo pa, da bodo ta trend obdržali tudi letos.