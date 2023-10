Aleksander Čeferin v tujini priznal: »Slovenci smo čudna nacija«

V Slovenskem paviljonu Frankfurtskega knjižnega sejma (FKS) sta v pogovoru Nogomet in literatura predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin in direktor FKS Juergen Boos iskala vzporednice med branjem in športom. Čeferin je dejal, da bi bili ljudje manj depresivni in agresivni, če bi več brali. Hkrati bi se tudi bolj poslušali.

Šef Uefe veliko bere

Na Boosovo vprašanje, če in koliko mu uspe ob takšni funkciji brati, je Čeferin odvrnil, da precej bere, a veliko tudi na spletu. Ob tem da potrebuje precej samodiscipline, da vzame v roke knjigo. Ob tem je dodal, da to redno počne ob večerih, saj je ugotovil, da v nasprotju z razdraženostjo ob negativnih vsebinah na spletu, ki jih je nekoč bral, »spi kot angelček«.

Med tujimi knjigami, ki so mu najljubše, je omenil 100 let samote Gabriela Garcie Marqueza ter Knjigo petih prstanov japonskega samuraja Miyamota Musashija. Med slovenskimi pisatelji je izpostavil Ivana Tavčarja, pa ne le zato, kot se je pošalil, ker je bil tudi on pravnik in športnik, pač pa zaradi izjemnih literarnih del, kot sta Cvetje v jeseni in Visoška kronika. Od sodobnih slovenskih avtorjev pa je omenil Tadeja Goloba.

Boos je dejal, da je ob sodelovanju s slovenskimi literati, založniki in predstavniki javne agencije za knjigo velikokrat potoval v Slovenijo, ob čemer je ugotavljal, da je slovenski narod zelo kulturen in športen. Vsi se ukvarjajo z nekim športom in umetnostjo, je menil.

Slovenci smo čudna nacija

Čeferin je odvrnil, »da smo Slovenci čudna nacija, ki ima zelo rada šport in kulturo«. Tudi v svetu so najboljši ambasadorji ravno športniki in umetniki, je dodal. Omenil je tudi patriotizem, ki se pokaže ob športnih tekmah, ko se sicer tudi skregani ljudje zedinijo in navijajo za slovenske športnike.