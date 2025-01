Alarmantno stanje: Velik porast okužb dihal pri otrocih, naslednji teden enako pričakujejo pri odraslih

Januar in februar sta običajno meseca, ko delovna mesta, učilnice in predavalnice bolj kot ne samevajo. Na pohodu so namreč viroze. In nič drugače ni letos.

Že vse od začetka januarja v čakalnicah družinske medicine in nujne medicinske pomoči poka po šivih, zaradi gripe in drugih resnejših respiratornih obolenj morajo mnogi namreč poiskati zdravniško pomoč. Kot so sporočili z infekcijske klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, je trenutno velik porast okužb dihal predvsem pri otrocih, to pa se pozna tudi v pediatrični urgentni ambulanti.

»V pediatrični urgentni ambulanti je bilo v tem tednu vsak dan pregledanih skoraj 50 odstotkov več otrok kot običajno,« so sporočili in dodali, da lahko posledično čez pet do sedem dni pričakujejo povečano število bolnih tudi v odrasli populaciji. Trenutno otroci največ zbolevajo za gripo tipa A, sledita okužbi z respiratornim sincicijskim virusom (RSV) in gripo tipa B.

Pojavijo se lahko zapleti

Okužbe z RSV se pojavljajo v jesensko-zimskem času, virus pa je najpogostejši povzročitelj akutnega bronhitisa pri majhnih otrocih. Nevarnost, da se razvije težja oblika okužbe z RSV, je še posebej prisotna pri prezgodaj rojenih otrocih, otrocih s kronično pljučno boleznijo in otrocih s hujšo prirojeno srčno napako.

Pri starejših otrocih in odraslih virus povzroča blažja prehladna obolenja, večje tveganje za težji potek bolezni in zaplete imajo starejši odrasli, e posebej tisti, ki imajo oslabljen imunski sistem ali kronične bolezni, kot so sladkorna bolezen, srčno-žilne bolezni ali kronične pljučne bolezni, pojasnjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Ostanite doma

V primeru, da opazite poslabšanje počutja in znake okužbe dihal, kot so izcedek iz nosu, kašelj, utrujenost, bolečine v mišicah in sklepih ter povišana telesna temperatura, nikar ne zahajajte v družbo. Po opravkih, če ne gre drugače, pošljite zdrave svojce, prijatelje, ali sosede, prav tako ne zahajate na sredstva javnega prevoza, v šolo in službo.

Omenjeni virusi se namreč širijo po zraku, in to zelo hitro, zato naredite uslugo sebi in drugim in ostanite doma.

V Ljubljani kritično

Že včeraj je bil na splošni nujni medicinski pomoči Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana je bil včeraj popoldne izjemno povečan obisk bolnih, predvsem z različnimi virusnimi obolenji in bolečinami.

»Včeraj smo bili primorani prvič formalno aktivirati načrt za množične nesreče, saj je ambulanto v samo 24 urah obiskalo kar 212 bolnikov, običajen vikend je nekje med 150 in 180, zato smo potrebovali dodatno ekipo. Danes je ekipa okrepljena, v primeru, da se bo proti koncu dneva število obolelih spet povečalo,« je dejal urgentni zdravnik Miha Košir, in dodal, da bi lahko dve tretjini ljudi, ki so včeraj obiskali ljubljansko urgenco, za svoja stanja poskrbeli sami, le tretjina je bila takšnih, za katere je bilo, kot je dejal Košir, prav, da so prišli.

»Bolečine v križu lahko omilimo doma z analgetiki, to ni nujno stanje, enako velja za prehladna obolenja, če povišana telesna temperatura traja le nekaj ur. Vzamemo zdravilo in počivamo,« še dodaja Miha Košir.