900 ur potrpežljivosti: mojstrsko delo Majde Vavpetič razstavljeno v Snoviku (FOTO)

»Moje veselje do vezenja je podedovano. Vezla je že mama, ki se je naučila od moje tete, mama me je navdušila, traja še danes,« nam pove Majda Vavpetič iz Kamnika. Rojena je bila leta 1948. 300 EVROV je stala revija z vzorci. »Spomnim se, da sem kot najstnica obiskala šuštarski sejem v Tržiču, takrat so mi bile všeč stojnice. Ko sem bila v Avstriji v trgovini z materiali za vezenje, sem vedela, da bom enkrat tako stojnico imela tudi sama,« še doda Majda, ki je svoj pokoj dočakala kot administratorka na Upravni enoti Domžale. Po upokojitvi je imela bistveno več časa, ki ga z največjim veselj...