77-letna Katka je z družino ostala brez hiše na Prevaljah: Vse spomine je v trenutku odnesla reka (FOTO)

... Miran in Henrik na desnem. FOTO: Dejan Javornik

V resnici je šlo počasi, pripoveduje najstarejša članica družine Fužir, 77-letna mama Katka: »Ko je začelo deževati iz četrtka na petek, so bile grozno močne padavine. Zjutraj smo imeli že hišo čisto poplavljeno, spodnja etaža je bila pod vodo. To je industrijska cona, mimo je peljala cesta.«

Katka Fužir nam pripoveduje, da so ves petek morali čistiti, ker je bila spodnja etaža hiše pol metra pod vodo: »V petek opolnoči smo sčistili ter zaščitili vsa vrata s folijo in vrečami s peskom, da ne bi zopet dobili vode v hišo.«

V sobotnem dopoldnevu je voda skozi reže znova zalivala hišo, a to ni bila najhujša težava: »Tu je grozno spodjedalo zemljo, vedno širše je uhajalo, ko pa je polomilo ograjo blizu hiše, smo vedeli, da je treba hišo zapustiti.«

A vsi niso hoteli ven, razlog pa so bile živali, ki jih moška nista hotela prepustiti (najverjetneje zelo kruti) usodi.

Porušena hiša FOTO: Dejan Javornik

Katkina snaha Irena Fužir s tresočim glasom priča, kakšna drama se je dogajala: »Hišo smo ženske zapustile pod pogojem, da gresta moška k sosedu, ker je nevarno.«

Potem ko sta oče Henrik in sin Miran odšla v višje ležečo hišo soseda, ki je voda ni dosegla, se je njihova dobrega pol stoletja stara hiša posedla v rečno strugo, prelomila, uničila. »Ko so nas evakuirali, smo mislili, da bo še kaj ostalo in da se bomo naslednji dan vrnili v hišo in kaj odnesli. V soboto smo cel dan črpali vodo. Če bi vedeli, da bo hišo odneslo, bi reševali stvari iz hiše.« A po toči zvoniti je prepozno. Po ujmi, ki odnese hišo v reko, pa sploh. A Ireni ne gre za materialno: »Vsi spomini so ostali v hiši.«

Na Prevaljah je brez doma ostalo okoli 10 družin. FOTO: Dejan Javornik

Na Prevaljah jim je potrgalo vodovod. Župan Matija Tasič opozarja na nevarnost: »Tu gre za tisoče ljudi brez pitne vode. To so razmere, ki so lahko katastrofalne, kar se tiče zdravja.«

Kemična stranišča so že postavljena, načrtujejo še postavitev sanitarnih blokov za tuširanje: »Potreben bo nov vodovod, zdaj iščemo najbližjo točko, do katere pride neonesnažena voda, da od tam poskusimo iskati rešitve.«

Čeprav imajo nekateri vodo v ceveh in pipah, pa ni pitna, opozarja Tasič: »Vodo je treba prekuhavati ali piti ustekleničeno. Prekuhavanje tam, kjer teče, je nujno; ampak ponekod teče rjava voda, ta je samo za sanitarije.«

Brez domov je skupaj ostalo okoli 10 družin, ki pa jih občina ne bo pustila pod milim nebom: »Začasne rešitve imamo, dolgoročno bomo poiskali.«

Celotno reportažo s Prevalj si preberite v jutrišnji tiskani izdaji Slovenskih novic.