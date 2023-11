500 evrov za novorojenčka: nekateri dodatka niso prejeli, nakazilo bo konec novembra

Eden od protikoronskih zakonskih paketov, ki ga je sprejela še Janševa vlada, je vseboval tudi določbo, po kateri so do 500 evrov dodatka upravičeni dojenčki, rojeni od 1. januarja 2020 do 30. junija 2023. Pogoj je bil tudi, da ima otrok stalno prebivališče v Sloveniji.

Ker nekateri upravičenci do 30. oktobra niso prejeli enkratnega solidarnostnega dodatka za novorojence, ki je bil sprejet kot eden od ukrepov za lajšanje situacije v času epidemije covida-19, so z ministrstva za delo sporočili, da bo nakazilo izvedeno 30. novembra letos.

Centri za socialno delo izvajajo izplačila po uradni dolžnosti v treh mesecih po rojstvu, kar je pomenilo, da posebne vloge ni bilo treba vlagati.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.