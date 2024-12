Pred skoraj petimi leti je prebivalce kraja na Notranjskem pretresel primer odvzema treh otrok, starih od 6 do 9 let, ker naj bi mama preprečevala stike otrok z očetom. Zgodilo se je sredi belega dne, ko so v hišo nenapovedano vstopili: štiri socialne delavke, štirje policisti, dva pomočnika in sodni izvršitelj. 36.500 EVROV je izterjala mati. Slednji je materi izročil sklep sodišča, v katerem je pisalo, da ji morajo otroke vzeti. »Prosila sem jih, če lahko vsaj pojemo do konca. Rekli so, da ne. Da je ta stvar tako urgentna,« se je tistega marčnega dne v letu 2020 za TV Slovenija spominjala...