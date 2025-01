Slovenska bolnišnica 'zasuta', prosi za pomoč

V Urgentnem centru Splošne bolnišnice Murska Sobota se zaradi porasta respiratornih infektov soočajo s prezasedenostjo kapacitet in sedaj pozivajo občane, da naj pomoč raje poiščejo v lokalnih zdravstvenih domovih.

»Zaradi trenutnega zaskrbljujočega stanja pozivamo akutne bolnike celotne pomurske regije, da zdravniško pomoč najprej poiščejo v regijskih zdravstvenih domovih. V bolnišnici namreč opažamo veliko obremenjenost Urgentnega centra, v porastu so predvsem respiratorni infekti, trenutno prevladuje gripa in tudi okužbe s covidom. Zaradi velikega povečanja števila obravnav v Urgentnem centru SB MS ljudje čakajo na obravnavo tudi na hodniku, prav tako se povečuje čas obravnave vseh pacientov, bolniki dalj časa čakajo na sprejem na oddelek v opazovalnici Urgentnega centra,« so danes v nedeljo sporočili iz soboške bolnišnice.

Ob tem na pomurske prebivalce apelirajo, da Urgentni center Splošne bolnišnice Murska Sobota obiščejo le urgentni bolniki, vsi preostali spadajo najprej na primarno raven. »S spoštovanjem tega reda bomo omogočili znosen pritisk v Urgentnem centru in s tem zagotovili varno obravnavo vseh pacientov,« so še sporočili iz Splošne bolnišnice Murska Sobota.

Ob tem dodajmo, da so prepovedani obisk ležečih bolnikov na vseh oddelkih pomurske regijske bolnišnice.