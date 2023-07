13-letni Amadej ujel soma, večjega kot je on (FOTO)

13-letni Amadej Matevžič s Frankolovega je na Šmartinskem jezeru ujel gromozanskega soma. Ribaril je skupaj s svojim očetom, ko je v njegovo vabo ugriznil som. Z očetom sta sicer lovila krape, temu primerne so bile tudi vabe. Ampak na njuno presenečenje je prijel som, in to kakšen.

Kar eno uro in pol sta se borila z njim, poroča portal 24 ur, in ga z zadnjimi močmi privlekla na plano. Meritev soma je opravil gospodar tamkajšnje ribiške družine Dominika Zlodeja, ki je ocenil, da je som dolg 2,46 metra, predvidevajo pa, da je bil težek okoli 90 kilogramov ali več. Po merjenju sta soma izpustila nazaj v varne globine.

Slovenski rekord le slabih 20 cm daljši

Lani sta v Slivniškem jezeru Robert Berlan in Rudolf Pavlin ujela rekordno velikega soma – 2,64 metra dolgega in sto kilogramov težkega. To je za zdaj največja riba, ulovljena v Sloveniji.

Som je sicer ena največjih sladkovodnih rib, v dolžino pa lahko zraste tudi do tri metre in tehta do 150 kilogramov. Priljubljena ribolovna vrsta je med ribiči predvsem zaradi svojega plenilskega načina življenja in velikosti, ki jo doseže.