Obilno deževje: več družin noč preživelo izven svojega doma

Najbolj zaskrbljujoče napovedi posledic hladne fronte, ki je v ponedeljek zajela Slovenijo, se večinoma niso uresničile. V Črni na Koroškem so se sinoči iz previdnosti umaknili iz domov nekateri prebivalci Spodnjega Javorja, a po besedah županje Romane Lesjak se je deževje ponoči umirilo. Poplavilo je le nekaj kleti.

Po poročanju Radia Slovenija so noč prebili izven svojega doma tudi družina v občini Prevalje ter prebivalci z območja Lom pri Mežici. Gasilci so bili aktivirani po vsej Mežiški dolini do Dravograda in Slovenj Gradca.

V pripravljenosti so bile tudi intervencijske službe v Zgornji Savinjski dolini, a za zdaj kaže, da je Savinja ostala v strugi, je še poročal radio.

Zabeležili skoraj 200 intervencij

Na Upravi RS za zaščito in reševanje so od 18. ure v ponedeljek do 6. ure danes zabeležili dogodke na 193 lokacijah, od tega največ na območju regijskih centrov za obveščanje Ljubljana (90), Kranj (40) in Koper (27). Posredovanja so bila tudi na območju regijskih centrov Slovenj Gradec (18), Celje (13), Nova Gorica (3) in Postojna (2).

Za sanacijo posledic so aktivirali 90 gasilskih enot, od tega sedem poklicnih, ki so skupno opravile 285 intervencij.

Gasilci so v največ primerih črpali meteorno vodo iz poplavljenih objektov, ob ogrožene objekte nameščali protipoplavne vreče, odstranjevali podrto drevje ter s ponjavami prekrivali plazišča. V Ljubljani je voda poplavila nekaj podvozov, kjer so obtičala posamezna vozila, so sporočili z uprave.

Kako bo danes? Preberite članek: Vremenoslovci opozarjajo na nevarnosti, ki nam pretijo danes