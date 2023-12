Modri angeli v najbolj žlahtnem pomenu. 28 policistov rešilo 286 ljudi

Avgusta letos so Slovenijo prizadele uničujoče poplave. Tisti dnevi bodo ostali zapisani v naši zavesti tudi kot obdobje, ko je zmagala požrtvovalnost. V tem obdobju je naša družba spoznala številne junake. Ogromno jih je bilo tudi iz policijskih vrst.

Včeraj so se jim v kongresni dvorani Generalne policijske uprave (GPU) poklonili ter podelili 59 medalj policije za požrtvovalnost ter 10 plaket ministrstva za izjemne zasluge v času poplav. Medalje sta podeljevala namestnik generalnega direktorja policije Igor Ciperle ter minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar.

Minister Boštjan Poklukar je z medaljo in plaketo nagradil tudi policista Franca Marolta.

Še posebno so izpostavili 28 pripadnikov gorske policijske enote, pilotov in tehnikov letalcev, ki so v najzahtevnejših razmerah v samo nekaj dneh rešili kar 286 ljudi in 10 živali. Izpostavili so tudi policista Franca Marolta (GPU), ki je 4. avgusta zgodaj zjutraj opazil, da se gladina Pšate v Komendi hitro in nevarno dviguje. Že čez 15 minut pa je videl, da so pnevmatike sosedovih vozil v vodi. Ker se lastniki vozil na njegove klice niso oglašali, jih je priklical z močnim razbijanjem po vratih. Vozila so lahko umaknili na višje.

Čisto pravi junak

Pa to še ni bilo vse: Marolt je opazil najbližjega soseda, kako je v kleti držal okno, da voda ne bi še dodatno vdirala v hišo. Takoj mu je priskočil na pomoč in prinesel dolgo železno cev, s katero mu je uspelo pritrditi okno, saj so sosedu že pojenjale moči.

Ljudem, ki so se kmalu zatem znašli pred mostom čez Pšato, je ponujal tople napitke in odeje. Z družinskimi člani, prijatelji in drugimi je Marolt organiziral pomoč prizadetim v poplavah. Od zgodnjih jutranjih ur do večera je odstranjeval mulj, iz prizadetih hiš odnašal uničeno pohištvo in gospodinjske aparate.

Policist Janez Centrih je z iskanjem prevoznih poti rešil življenje dveletnemu dečku.

Policist Franc Marolt je bil tiste dni primer čisto pravega junaka. Takšne, kot je on, opeva filmska industrija in zaradi takšnih nastajajo knjige. Marolt pa še zdaleč ni bil edini … Policist Andrej Uršič (GPU) se je, denimo, v najslabšem možnem vremenu s svojo izjemno iznajdljivostjo prebil vse do bazne postaje ter poskrbel, da so prebivalci ter intervencijske službe v najtežjih trenutkih na prizadetem območju Koroške lahko odtlej komunicirali s preostalim svetom.

Policist Janez Centrih (Policijska postaja Mozirje) je s svojim hitrim odzivom in še kako spretnim iskanjem prevoznih poti do bolnišnice rešil življenje dveletnemu dečku. Bojan Donko (Policijska postaja Dravograd) pa se je zaradi neprevoznih cest kar samoiniciativno podal peš na dolgo pot v službo, potem pa se ni več vračal domov, ampak je naslednje dni raje nesebično pomagal ljudem. Kot številni drugi policisti in policistke, modri angeli v najbolj žlahtnem pomenu.