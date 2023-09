Dobrodelna zabava za žrtve poplav bo ta petek

Prav nihče ne sme ostati brez pomoči po katastrofalnih poplavah, ki so avgusta prizadele Slovenijo, se strinjajo tudi organizatorji dogodka, ki se bo odvijal ta petek, 8. septembra, v Alayi v Portorožu, na katerem bodo gostili znane slovenske didžeje, vsa zbrana sredstva pa bodo predali Zvezi prijateljev mladine.

»Tudi mi smo se odločili, da prispevamo svoj delež s tem, kar najbolj znamo, in vemo, da bo vsak od nastopajočih in vsak, ki je kakor koli stal za projektom, dal vse od sebe, da zberemo čim več denarja za tiste, ki ga zdaj res krvavo potrebujejo. Ni pomembno, koliko zberemo, cilj pa bomo dosegli, če bomo vsaj eni družini olajšali življenje,« pravijo organizatorji. Sredstva bodo zbirali tudi prek SMS, ključno besedo ENOSRCE5 lahko pošljete na številko 1919, donacije pa bodo možne tudi prek nakazila na transakcijski račun, QR kode in prostovoljnih prispevkov, ki jih bodo zbirali na dan dogodka pri vhodu.