Preverite, kako učinkovit je vaš repelent

Nadležno brenčanje okoli ušes, piki in srbeče otekline marsikomu grenijo poletne dni, še zlasti noči. Veliko stoječih voda zaradi pogostih padavin ustvarja idealno okolje za razmnoževanje novih rojev komarjev, ki jih skušamo pregnati z repelenti. V nekaterih občinah na Obali se v dogovoru s komunalnimi podjetji proti tigrastim komarjem borijo s sredstvi (Aquatain), ki jih brezplačno delijo prebivalcem. Vse občane pozivajo k preventivnim ukrepom in jih tudi ozaveščajo o pomembnosti zmanjševanja populacije komarjev.

Neškodljivo sredstvo

Omenjeni preparat je za ljudi in okolje povsem neškodljiv. Deluje tako, da na vodni gladini ustvari film, ki preprečuje dihanje in razvoj komarjevih ličink ter polaganje jajčec. Postopek je treba večkrat ponoviti, saj razvojni krog od jajčeca do odraslega komarja spomladi traja od 15 do 20 dni, poleti od 6 do 8 dni. Komunalna podjetja to sredstvo vnašajo tudi v jaške javne infrastrukture in na druga mesta, na katerih je stoječa voda – ne pa tudi na naravnih območjih, denimo ob rekah, jezerih in mlakah, saj ima tam ta vrsta komarja dovolj naravnih plenilcev.

Lokalne oblasti ob tem vsako leto tudi pozivajo prebivalce, naj pazijo, da v njihovem okolju ni stoječih voda, naj redno praznijo posode z vodo, ki jih ne uporabljajo, čistijo odpadke, umivajo podstavke cvetličnih lončkov, menjajo vodo v vazah na pokopališčih, čistijo zamašene strešne žlebove in talne kanale, nepredušno zaprejo zadrževalnike vode …

Piki teh brenčečih insektov niso le nadležni, temveč prinašajo tudi zdravstveno tveganje. FOTO: Shutterstock

Zakaj je pomembno zatiranje

Piki teh brenčečih insektov niso le nadležni, temveč prinašajo tudi zdravstveno tveganje. Samice komarjev potrebujejo kri za tvorbo in razvoj jajčec, saj jim daje potrebne beljakovine. Ker se običajno hranijo na več gostiteljih, lahko prenašajo številne viruse, bakterije in parazite, zlasti so lahko skrb vzbujajoči virus denga, virus Zahodnega Nila in virus čikungunja, ki jih sicer pri nas še nismo zaznali, vseeno pa možnost izbruha vedno obstaja. Ker so tigrasti komarji slabi letalci in lahko preletijo le nekaj sto metrov, je zato toliko bolj pomembno, da se akciji pridruži čim več ljudi.

Na OI v Parizu novodobne pasti za komarje Proti komarjem se borijo tudi organizatorji letošnjih olimpijskih iger v Parizu, ki se med drugim bojijo naraščanja okužb z virusi, kot so zika, denga in čikungunja. Zato so med drugim uvedli tudi nekatere inovativne, novodobne pasti za komarje: gre za uporabo simuliranih človeških teles, kamor naj bi komarji odvrgli svoja jajčeca, vendar naj bi dejansko šlo za past, v kateri bodo jajčeca uničena. To je postalo tudi donosen posel za številna podjetja, kot je Biogents, ki je sporočilo, da je bilo na javnem razpisu izbrano za postavitev 15 pasti v marini v Marseillu, kjer bodo tekmovali jadralci. Tigrasti komarji so se sicer po Evropi v minulih letih razširili predvsem zaradi podnebnih sprememb. Pri tem v Franciji skrbi predvsem dejstvo, da so jih našli tudi v Normandiji, ki je še do nedavnega zaradi svojega hladnejšega podnebja veljala za edino regijo v državi brez teh nadležnih insektov. Vir: STA

Učinkovitost repelentov

Pred piki komarjev se sicer najbolje zaščitimo tako, da nosimo oblačila z dolgimi rokavi, da na izpostavljeno kožo nanesemo sredstvo za zaščito proti komarjem in da se pred njimi ubranimo tudi mehansko: s komarniki in posteljnimi mrežami. Na trgu seveda obstaja še kar nekaj drugih naprav in pripravkov, denimo posebne ultrazvočne naprave ali električni odganjalci, sredstva na osnovi eteričnih olj in podobno. Ena od najbolj učinkovitih snovi v repelentih je učinkovina deet. Gre za kemično spojino, ki se v boju proti komarjem in drugim insektom uporablja že vse od leta 1957 (že v 40. letih prejšnjega stoletja so ga razvili v ameriški vojski).

Tudi naravni repelenti niso vedno popolnoma varni Za odganjanje komarjev številni priporočajo tudi nekatera eterična olja rastlin, kot so evkaliptus, krvomočnica, sivka, cedra, limonska trava, klinčki, poprova meta, rožmarin ... Mnogi so prepričani, da če je nekaj naravno, je tudi neškodljivo, vendar pa to ni čisto res. Eterična olja limonske trave lahko povzročajo hude, celo trajne poškodbe oči, olje krvomočnice pa lahko izzove alergijsko reakcijo tudi v nizkih koncentracijah, po pisanju STA opozarja Marina Urbanc iz Celjskih lekarn in dodaja, da vsi repelenti v visokih koncentracijah dražijo sluznico in oči, kar velja tako za sintezne kot za naravne repelente.

Deet komarje odganja tako, da blokira njihove receptorje in jim tako preprečuje, da bi zaznali snovi, ki jih oddajamo ljudje (denimo ogljikov dioksid in mlečno kislino), in s tem tudi našo prisotnost. Učinkovitost repelenta je tako odvisna od koncentracije te učinkovine, pomembno je tudi, da se uporablja pravilno.

Za odganjanje komarjev številni priporočajo tudi nekatera eterična olja rastlin, kot so evkaliptus, krvomočnica, sivka, cedra, limonska trava, klinčki, poprova meta, rožmarin ... FOTO: Getty Images/istockphoto

Kot pravijo v Pomurskih lekarnah, so koncentracije deeta v izdelkih, ki so namenjeni nanašanju na kožo, od 4 pa do 100 odstotkov. Vendar pa višja koncentracija ne pomeni nujno, da bo izdelek deloval bolje, temveč predvsem, da bo učinkovit dlje časa. Ob tem izdelki z 10 odstotki učinkovine načeloma zagotavljajo zaščito približno dve uri. Če želimo močnejši in dlje trajajoči učinek, pa moramo uporabiti izdelek z vsaj 20–30 odstotki omenjene spojine. Ti delujejo od pet do osem ur. Višje koncentracije (nad 50 %) se po navadi uporabljajo zgolj za ekstremne, tropske razmere, pri nas pa sredstva s temi koncentracijami ne prinašajo neke dodatne koristi, tako v smislu jakosti kot trajanja učinka, pravijo farmacevti.

Pravilno in varno nanašanje repelenta: Preberite in upoštevajte vsa navodila in varnostne ukrepe na etiketi izdelka. Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Ne dovolite otrokom, mlajšim od 10 let, da si sami nanašajo repelent. Za nanos na obraz izdelek najprej popršite na roke, nato vtrite v obraz. Ne vdihavajte, ne pogoltnite in ne nanesite neposredno v okolico oči. Ne nanašajte repelenta na rane, opečeno ali poškodovano kožo. Ne nanašajte na roke majhnih otrok ali okoli oči in ust. Repelenta ne nanašajte pod oblačila. Kadar uporabljate zaščitna sredstva za sončenje, jih nanesite na kožo pred repelentom. Izdelek uporabljajte le, ko ste na prostem, po prihodu v prostor pa kožo umijte z milom in vodo. (Vir: Pomurske lekarne)

