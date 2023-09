Čas za setev: kako do polne sklede zimske solate?

Zemlja na vrtu pravzaprav nikdar ne bi smela biti popolnoma prazna. Mnoge plodovke, denimo paradižnik, paprike, čili, jajčevci, podaljšujejo svojo rast in bivanje na gredicah v jesen. Številni jih dokončno popravijo šele v tem času, ko je izpraznjeno gredico treba pripraviti tudi na nadaljnje korake. Specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline Miša Pušenjak svetuje, naj jeseni zemlje nikar preveč ne obdelujemo – »štihamo«. Nove rastline, ki jih bomo posejali jeseni, namreč ne bodo razvile globokega koreninskega sistema, zato moramo pripraviti le zgornjo plast.

Letos lahko gnojimo

Prav tako jeseni te zemlje ne gnojimo. Vendar pa letos, ko je bilo poleti ogromno padavin, lahko ravnamo drugače, saj moramo obnoviti hranila v zemlji, pa svetuje vrtnarski strokovnjak Vanes Husić. »Uporabimo lahko peletirano ekološko organsko gnojilo, ki ga posujemo po zemlji, pregrabimo s tanko plastjo zemlje in dobro zalijemo,« je povedal in opozoril še, da je treba vedno upoštevati osnove kolobarjenja, ko razmišljamo o sledenju vrtnin na domačem vrtu. Tako namreč zmanjšamo možnost okužb z boleznimi in napadov škodljivcev.

Z vrta smo šele pobrali pridelek. FOTO: Valeriy_g Getty Images/istockphoto

Ob tem si je dobro zastaviti dva termina setve: v sredini septembra in v sredini oktobra. Če bo namreč zima pozna, bo najbolje prezimila tista zelenjava, ki jo bomo posadili oktobra, če pa bo zima prišla hitro, bo boljša tista, ki smo jo sadili septembra. Pušenjakova svetuje tudi, da prezimnih posevkov, kot so motovilec, špinača in zimska solata, sejemo v vrste. Po drugi polovici februarja bodo namreč korenine spet začele intenzivneje rasti, zbito zemljo pa je treba okopati, razrahljati. To pa je skoraj nemogoče, če jih imamo posejane vsepovprek. Prav tako jih lahko ob milejši zimi toliko lažje preraste plevel.

* Dobri sosedi: čebula, motovilec, novozelandska špinača, solata, špinača. * Slabi sosedi: brokoli, brstični ohrovt, cvetača, kitajsko zelje, kolerabica, koleraba, kreša, ohrovt, repa, redkvica, zelje.

Kaj sejati v tem času

V tem času lahko torej že sejemo solato, motovilec, špinačo, rukolo, azijsko listno zelenjavo ... »Nekateri se oktobra odločijo saditi čebulo, a je v večini primerov bolj uspešno spomladansko sajenje. Pametno pa je počakati s česnom. Pravi čas je začetek novembra, ko se zemlja lepo ohladi. Če bomo hiteli, bo veliko slabše prezimil. Idealno je kombinirati solatnice in česen, skupaj posajene v vrste. Pobiranje bo lažje, poleg tega česen odganja voluharja od solate,« je poudaril Husić.

Od solat, ki bodo najbolje prezimile, je oktobra v rastlinjake najbolje posejati mehkolistni zimsko rjavko in nansen, krhkolistno posavko, prav tako je priporočljiva vegorka in slovenska sorta bistra. Na prostem sejemo krhkolistne od sredine septembra do prve polovice oktobra, čas za mehkolistne pa je konec septembra in še v sredini oktobra. »Seveda je odvisno od vremena. Topla jesen lahko podaljša naše setve. Lahko pa se seveda zgodi tudi obratno, v mrazu seme ne bo kalilo. V primeru hladnega oktobra je bolj smiselno saditi sadike solat. Priporočam, da ne sejemo samo solatnic čez ves vrt, temveč jih kombiniramo z omenjeno azijsko listno zelenjavo in rukolo. Prav tako zimskih solatnic ne prekrivamo s kopreno,« je še navedel sogovornik.

3 jesenska opravila, na katera ne pozabite: Zeleno gnojenje: ko so gredice prazne, nanje posejemo tudi rastline za zeleni podor – ajda, facelija, grško seno, bela gorjušica … Razkuževanje tal in rastlinjakov: za boj proti škodljivcem je priporočljivo že jeseni uporabiti ekološka sredstva. Zbiranje semen: ustvarite lastno zalogo semen s shranjevanjem semen enoletnic z velikim številom semen, na primer fižola, graha, buč in paradižnika.

Pazite na vlago v rastlinjaku

Jeseni sicer lahko v rastlinjaku še kar nekaj časa vztrajajo plodovke, kot sta paprika in paradižnik. Zimske vrtnine lahko posejemo kar pod te rastline, denimo motovilec pod paradižnik. »A če bodo na tem mestu samo solatnice, bo hitro prišlo do plesni in propada pridelka. Zato vedno sejemo tudi rukolo in mešanico azijskih listnatih rastlin. Še vedno lahko posadimo nekaj sadik nadzemne kolerabice za popestritev jedilnika. Med zimske solate, motovilec in druge listnate vrtnine sejemo redkvico. Posejemo lahko tudi grah, ki ga bomo pojedli kot mikrozelenjavo. Mladi poganjki so odličen vir vitaminov jeseni. Pri rastlinjakih vedno pazimo, da so redno zračeni, saj se drugače hitro nabere preveč vlage, kar hitro vodi v pojav plesni,« pravi Plantellin strokovnjak.