Četrto leto teče, odkar je dr. Sebastijan Valentan župnik v Župniji sv. Petra pri Mariboru, ki se prvič omenja že davnega leta 1236. Dr. Valentan, tudi doktor kanonskopravnih znanosti, sodnik pri Metropolitanskem cerkvenem sodišču v Mariboru in sodelavec Inštituta za kanonskopravne vede pri Katedri za cerkveno pravo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, se zaveda bogate zgodovine, ki so jo spisali verniki in njegovi predhodniki v Malečniku. S sedanjo generacijo vernikov si dr. Valentan prizadeva ohraniti tradicijo, predvsem pa poglobiti vero in ustvariti pogoje za duhovno rast vseh. Če ...