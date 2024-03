Legenda Sagadin se spominja zmage Olimpije nad španskim Taugresom

"Pred leti sem si tekmo ogledal, našel sem jo na youtubu. Lahko rečem, da sem užival. To je bil zame eden najboljših finalov v zgodovini evropske klubske košarke. Moja ekipa je igrala fantastično, uspelo mi jo je pripraviti, da je bila v finalu sproščena. Kar 91 točk smo dosegli," se je pred častitljivo obletnico proti Lozani v Švico oziral košarkarski trener Zmago Sagadin.

V petek, 15. marca, je minilo točno 30 let, odkar je tedanji slovenski državni prvak Smelt Olimpija postal zmagovalec finala evropskega košarkarskega pokala proti španskemu Taugresu z 91:81 (43:41), s tem pa je ljubljanski klub postal prvo slovensko moštvo v zgodovini, ki je v igrah z žogo osvojilo katerega izmed evropskih pokalov. »Ta uspeh v Lozani je sprožil pravo gibanje, ki je animiralo vse ljubitelje košarke, da so začeli spremljati mojo Olimpijo po vsej Evropi, predvsem pa doma. Ne pozabimo, da so v tistih letih horde navijačev Olimpije romale v Barcelono,« se je Sagadin ozrl na zlate čase Olimpije, bila so 90. leta minulega stoletja.

Izjemna tekma

Tedanja Olimpija je v športni dvorani Malley navdušila pred 6000 gledalci, veliko jih je bilo iz Slovenije. Sodila sta Grk Nikolaos Pitsilkas in Italijan Gennaro Colucci; Olimpija je dobila polčasa z rezultatom 43:41, tekmo pa z izidom 91:81.

»Bil sem trener, ki je združil odlike jugoslovanske trenerske šole in znanje, ki sem ga prinesel iz ZDA. Tako dobro smo proučili Taugres, da ga ni še nihče tako, take priprave v Evropi ni poznal ali delal nihče. Bili smo samozavestni, ker smo bili pripravljeni na tekmeca, in v dobrem stanju,« pove Sagadin.

Cedevita Olimpija se je poklonila junakom iz Švice. FOTO: Aleš Fevžer/Liga ABA

V prvem polčasu je vse kazalo na prepričljivo zmago Smelt Olimpije, saj so Ljubljančani vseskozi vodili. V 15. minuti je bil rezultat 37:22 za Olimpijo, nato sta se razigrala Ken Bannister in Velimir Perasović, prednost se je zmanjšala na 9 točk, ob polčasu le na dve (43:41). Da je Olimpiji le uspelo, gre zahvala izvrstni igri v drugem polčasu.

To je bila tekma, ko je tedaj 22-letni Roman Horvat dosegel 36 točk, od tega kar šest trojk v 2. polčasu (skupaj 10!), Dušan Hauptman jih je dodal 27. V drugem delu sta bila Ljubljančanom enakovredna le Bannister (32 točk, 11 skokov) in Velimir Perasović, s 16 podajami se je izkazal Pablo Laso. Olimpija si je odločilno prednost ustvarila v 35. minuti, ko je bilo 80:70, nato pa je z izredno igro prednost obdržala do konca in Baski (na tekmi niso vodili niti enkrat!) so bili nemočni tudi v končnici. Poleg Horvata in Hauptmana so za Olimpijo igrali Jaka Daneu, Nebojša Razić, Marko Tušek, Mario Kraljević, Boris Gorenc, Žarko Đurišić, Vitalij Nosov, Klemen Zaletel in Gregor Belina.

Zaletela pozabili »Prejšnjo soboto sem na srečanju, ki ga je pripravila Cedevita Olimpija, še posebej objel Klemna Zaletela. Ki smo ga pozabili v Švici, ko smo se vračali domov! To se mi je zgodilo prvič in zadnjič v karieri, da smo prišli domov brez enega igralca. V Zürichu smo čakali pet ur na letalo. Klemen si je ob neki ograji uredil ležišče in zaspal. Iskali smo ga povsod, a ga ni bilo. Odleteli smo domov, Klemna so našli na letališču in ga potem z naslednjim poletom poslali za nami v Ljubljano,« je razkril Sagadin.

Med gledalci sta bila tedanji slovenski zunanji minister Lojze Peterle in veleposlanik Slovenije pri OZN v Ženevi dr. Anton Bebler, na tekmi je bil tudi predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) Juan Antonio Samaranch, ki je Hauptmanu po koncu predal pokal.

Repriza v Tivoliju

»Kdor ne spoštuje zgodovine, nima prihodnosti. Zato sem vesel, ker je ta nova Olimpija minulo soboto na tekmi lige ABA pripravila sprejem za nas,« je Sagadin pozdravil potezo ekipe iz Stožic, ki je na tekmi z Budućnostjo v Areni Stožice pozdravila in zaploskala ekipi iz Lozane. Prav ta se je v petek spet zbrala. Ker je tako prav in se spodobi!