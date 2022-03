Pred 10 leti, ko so luč sveta ugledale Nedeljske novice, je zdaj 60-letna gospa Zlatka Olah živela v lepem trisobnem stanovanju na elitni lokaciji v Luciji v piranski občini. Z njo so bivali odrasla hčerka Dona in njena mladoletna otroka. Zlatkino podjetje, ki se je ukvarjalo z gostinstvom, je v tistem času po veliki svetovni krizi zašlo v finančne težave, a pretiranih skrbi ni bilo, saj je dolgove vračala redno, osebnega stečaja, čeprav bi ga lahko, ni razglasila. Za poplačilo ji je ostalo še približno tri tisočake dolga glavnice in obresti, več deset tisoč evrov visoke terjatve pa je že vrn...