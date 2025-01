Vzpostavlja harmonijo

Eno od vodilnih cvetličarskih podjetij in dostavljavcev cvetja v ZDA, 1-800-Flowers, je že osmo leto zapored razglasilo lončnico leta in rožo leta, to sta postali tudi pri nas dobro znani taščin jezik (Sansevieria) in ranunkula.

Taščin ali hudičev jezik, tudi bajonetka ali kar sanseverija, je brezčasna lončnica s trdimi, dolgimi suličastimi listi, ki je cenjena tudi v feng šuju, kjer je zaradi svojega uravnovešenega videza priljubljena za vzpostavitev harmonije v bivalnem prostoru. Izhaja iz tropskih predelov zahodne Afrike, botanično se, zanimivo, uvršča v isto skupino kot šparglji; obstaja več vrst, ena od najbolj znanih ima zelene liste z rumeno obrobo. Ker ima veliko pozitivnih lastnosti, ne preseneča, da je bila pred desetletji tako rekoč v vsakem domu, nato pa so jo izrinile druge, na pogled bolj eksotične rastline. Zdaj se, kot je videti, spet vrača, tudi zaradi trendov in arhitekture, saj se popolnoma prilega sodobnemu ambientu, na videz je namreč zelo elegantna in moderna.

Koristna je za zdravje ljudi, filtrira toksine, kot sta formaldehid in benzen. FOTO: GETTY IMAGES

Čisti zrak

Za gojenje je povsem nezahtevna, odporna in skromna, ne potrebuje ne veliko svetlobe ne vode, postavimo jo lahko celo v poltemo ali, na drugi strani, na svetlobo, zajedavci in bolezni jo redko napadejo. Najraje ima topel prostor, pozimi naj se temperatura ne spusti pod 15 stopinj, zalivamo jo na 14 dni, pozimi še redkeje, stoječa voda lahko vodi v koreninsko gnilobo, ki se kaže po rjavi obarvanosti listov. Ena njenih najboljših odlik je, da je koristna za zdravje ljudi, čisti namreč zrak, natančneje, filtrira toksine, kot sta formaldehid in benzen, kot je nekoč ugotovila Nasa. Da bo lahko to kar najbolje počela, redno brišemo njene liste, da odstranimo prah. Če jo imamo v spalnici, bo pripomogla k boljšemu spancu. Njen edini minus je, da so listi strupeni za mačke in pse, saj vsebujejo saponine. Če njen lonček postane premajhen, jo presadimo, pri tem pa uporabimo zemljo za kaktuse, ki omogoča boljšo drenažo in zračnost substrata. V poštev sicer pride tudi univerzalna zemlja za sobne rastline.

Popolnoma se prilega sodobnemu ambientu, na videz je namreč zelo elegantna in moderna.

Kadar je kateri list poškodovan, ga odrežemo tik nad zemljo, s tem bomo spodbudili rast novih; to je sicer najbolje storiti v obdobju rasti, spomladi in poleti. Tedaj lahko poskrbimo tudi za potaknjence. Kako? Z ostrimi vrtnarskimi škarjami odrežemo zdrav list in ga damo v vodo, kozarec postavimo na svetlo mesto. Ko list razvije več centimetrov dolge korenine, posadite potaknjenec v prst za kaktuse ali sukulente.

Ko lonček postane premajhen, rastlino presadimo, pri tem pa uporabimo zemljo za kaktuse. FOTO: GETTY IMAGES

O ranunkulah, ki bodo letos očitno krojile svet cvetličarstva, pa več spomladi, ko bomo sadili njene gomoljčke.