Voyo v letu 2024: v ospredju lokalna produkcija

Pretočne platforme za spremljanje videovsebin so se, milo rečeno, prijele tudi pri nas; njihova uporaba iz leta v leto raste. In po dostopnih podatkih je v Sloveniji prva izbira Voyo, ki ponuja več kot 15.000 ur najbolj priljubljenih šovov, lastnih in POP-tevejevih produkcij, sinhroniziranih risank, ekskluzivnih prenosov v živo in filmskih uspešnic ter spletno učilnico 5KA. Vse to s slovenskimi podnapisi, voditelji in komentatorji.

Platforma Voyo je lani dobila novo preobleko vijolične barve, s katero je poenotila videz na vseh sedmih trgih, kjer deluje; poleg Slovenije je na voljo še v Bolgariji, Hrvaški, Češki, Romuniji, Srbiji in na Slovaškem. Voyo ima v Sloveniji že več kot 180.000 uporabnikov in uporabnic, ki so leta 2024 pogledali več kot 48 milijonov minut vsebin, pri čemer so t. i. Voyo originali zabeležili kar 13,7 milijona ogledov. Zmagovalka je seveda humoristična nanizanka Ja, Chef! z Jurijem Zrnecem v glavni vlogi, pa tudi Hiša ljubezni je pustila svoj strastni pečat.

Serija Hiša ljubezni je razburkala slovensko sceno. FOTO: Voyo/Pro Plus

Lokalna produkcija

»Naša prednost so Voyo originali. Z njimi podpiramo lokalne produkcije, igralce, umetnike in ustvarjamo vsebine na najvišjem nivoju. To dokazujejo tudi rezultati, saj jih gleda kar 84 odstotkov uporabnikov. Serija Ja, Chef! še naprej podira rekorde in ima skupno že več kot 39,5 milijona ogledov,« je povedala direktorica medijske hiše Pro Plus Stella Litou. Nova nanizanka Hiša ljubezni, ki govori o življenju v bordelu, je na platformi zabeležila več kot 916.000 ogledov, kar je odličen rezultat za novo serijo, predstavili pa so tudi zadnjo sezono serije Za hribom.

pravi direktorica medijske hiše Pro Plus Stella Litou. FOTO: Voyo/Pro Plus

Kakor je dejala Litoujeva, skrbijo, da je gledalcem vedno na voljo nekaj novega: »Skoraj vsak dan dodamo novo vsebino – lani kar 341 –, risanke, tuje in domače filme, serije, resničnostne šove, športne prenose ...« Uporabniki lahko izbirajo med 41 različnimi žanri oziroma kategorijami, med katerimi so najbolj priljubljene komedija (74 %), lokalna produkcija POP TV (72 %), Voyo originali (71 %) in drama (64 %).

Zavidljive številke

Leta 2024 so uporabniki in uporabnice Voya pogledali za več kot 48 milijonov minut vsebin, kar je osem odstotkov več kot leto prej. »Naše vsebine so doslej zabeležile že več kot 110 milijonov ogledov,« je rezultate komentirala Stella Litou. Kar 43,6 milijona ogledov je na Voyu dosegla domača produkcija – Voyo originalne serije in lokalna produkcija POP TV, ki jih lahko uporabniki platforme gledajo pred drugimi. Na prvem mestu najbolj gledanih serij je bila Ja, Chef!, na drugem mestu je bila nanizanka Skrito v raju, sledijo pa jim Hiša ljubezni, Gospod profesor in Za hribom. Odlične rezultate so zabeležili tudi resničnostni šovi MasterChef Slovenija s 4,5 milijona ogledov zadnje sezone, Kmetija s skoraj šestimi milijoni ogledov ter Slovenija ima talent in Delovna akcija.

Voyove vsebine si lahko ogledamo tudi v aplikaciji na pametnem telefonu, ne le na televizorju ali v spletnem brskalniku. FOTO: Voyo/Pro Plus

Kakor je poudarila Litoujeva, podpirajo tudi slovenske filmske ustvarjalce. Lani so tako v ponudbo vključili prvenec mladega ustvarjalca Žige Kukoviča Gepack, nizkoproračunsko komedijo režiserja Andreja Pratnemerja Je kir ke riku? Poharska komedija in celovečerec zdaj že pokojnega Vincija Vogua Anžlovarja Dedek gre na jug z zvezdniško zasedbo.

Pogled v prihodnost

»Še naprej bomo ponujali vsebine, ki jih drugi ne. Tudi v tem letu bomo postali del kuharske zasedbe chefa Bohinca in ekipe, saj prihajajo novi deli zdaj že legendarne serije Ja, Chef!, ki jo bodo zdaj lahko spremljali vsi, tudi gledalci z izgubo sluha. Kot prvi pri nas smo namreč že lani začeli vpeljevati podnapise za izbrane slovenske vsebine na Voyu,« je sklenila Stella Litou.